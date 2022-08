Le gouvernement indien approuve de nouveaux objectifs d’émissions

BENGALURU, Inde (AP) – Neuf mois après que l’Inde a annoncé son objectif d’émissions «nettes nulles» d’ici 2070 lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, le cabinet fédéral du pays a finalement approuvé mercredi un nouveau plan climatique.

Les nouveaux objectifs seront soumis à l’agence climatique de l’ONU dans le cadre d’un accord international où les nations publient comment elles ont l’intention de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, connues sous le nom de contributions déterminées au niveau national. Les États-Unis espèrent atteindre le « net zéro » d’ici 2050 et la Chine d’ici 2060.

L’approbation intervient alors que l’Inde se prépare à célébrer 75 ans d’indépendance le 15 août et à seulement trois mois de la prochaine conférence sur le climat.

Lorsque les plans de l’Inde ont été initialement annoncés en novembre de l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi a également déclaré que l’Inde augmenterait sa capacité actuelle d’électricité à partir de combustibles non fossiles, l’énergie provenant de sources propres pouvant répondre à la moitié des besoins du pays. La production d’électricité plus verte de l’Inde a déjà dépassé 41 %.

Les objectifs d’émissions que le cabinet fédéral indien a finalement approuvés sont largement conformes à l’annonce de Modi.

L’Inde s’engage désormais à réduire les émissions causées par les activités pour la croissance économique du pays de 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, selon les nouveaux objectifs. La nation visera également à atteindre environ 50% de ses besoins énergétiques à partir de sources d’énergie non fossiles d’ici 2030 et à promouvoir un programme du gouvernement fédéral qui encourage les gens à adopter des changements de mode de vie écologiques.

Vaibhav Chaturvedi, économiste au Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau basé à New Delhi, a qualifié l’approbation de “pas significatif” vers les objectifs climatiques de l’Inde.

L’agence climatique de l’ONU avait fixé au 31 juillet 2021 la date limite pour que divers pays mettent à jour leurs objectifs initialement annoncés après la conférence sur le climat à Paris en 2015. L’Inde n’était pas le seul pays à la traîne, car la Chine et des dizaines d’autres avaient également n’a pas réussi à respecter la date cible.

Les responsables indiens disent que le retard était le reflet des défis particuliers auxquels le pays est confronté : d’une part, ce qu’il fait a un impact démesuré sur les objectifs climatiques mondiaux car c’est une nation dont les besoins énergétiques augmentent rapidement, d’autre part, il semble que on lui demande souvent injustement de donner la priorité aux objectifs climatiques par rapport à ses besoins de développement.

“Le plan d’action climatique mis à jour de l’Inde intervient dans un contexte où l’Europe et la plupart des pays développés se tournent vers davantage de forage pétrolier et gazier”, a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network International.

« Le retard dans la mise à jour des objectifs aurait cependant pu être évité. S’ils avaient annoncé ces objectifs quelques mois plus tôt, cela aurait peut-être inspiré d’autres pays à agir plus rapidement et de manière plus décisive contre le changement climatique », a-t-il ajouté.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Sibi Arasu, Associated Press