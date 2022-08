Le gouvernement indien approuve de nouveaux objectifs d’émissions

Lorsque les plans de l’Inde ont été initialement annoncés en novembre de l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi a également déclaré que l’Inde augmenterait sa capacité actuelle d’électricité à partir de combustibles non fossiles, l’énergie provenant de sources propres pouvant répondre à la moitié des besoins du pays. La production d’électricité plus verte de l’Inde a déjà dépassé 41 %.

L’Inde s’engage désormais à réduire les émissions causées par les activités pour la croissance économique du pays de 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, selon les nouveaux objectifs. La nation visera également à atteindre environ 50% de ses besoins énergétiques à partir de sources d’énergie non fossiles d’ici 2030 et à promouvoir un programme du gouvernement fédéral qui encourage les gens à adopter des changements de mode de vie écologiques.

Vaibhav Chaturvedi, économiste au Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau basé à New Delhi, a qualifié l’approbation de “pas significatif” vers les objectifs climatiques de l’Inde.

“Le plan d’action climatique mis à jour de l’Inde intervient dans un contexte où l’Europe et la plupart des pays développés se tournent vers davantage de forage pétrolier et gazier”, a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network International.

« Le retard dans la mise à jour des objectifs aurait cependant pu être évité. S’ils avaient annoncé ces objectifs quelques mois plus tôt, cela aurait peut-être inspiré d’autres pays à agir plus rapidement et de manière plus décisive contre le changement climatique », a-t-il ajouté.