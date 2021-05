Dans une lettre jeudi, le ministère de la Santé de l’Union a appelé les États à désigner l’infection – officiellement appelée mucormycose – comme une épidémie en vertu de la loi sur les maladies épidémiques de 1897 et à rendre obligatoire la déclaration des cas suspects et confirmés au département de la santé. .

«Il vous est demandé de faire de la mucormycose une maladie à déclaration obligatoire… dans laquelle tous les établissements de santé publics et privés, les facultés de médecine suivront les directives relatives au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge de la mucormycose», la lettre lue. Il a ajouté que la maladie conduit à «Morbidité et mortalité prolongées chez les patients atteints de Covid-19.»

Les symptômes de l’infection peuvent inclure un gonflement du visage et des lésions noires, et le champignon noir a un taux de mortalité d’environ 54%, selon le CDC aux États-Unis.

Des milliers de cas de champignons noirs ont été enregistrés dans toute l’Inde, dont au moins 2000 cas et 90 décès dans l’État du Maharashtra, où se trouve Mumbai.

L’infection pénètre dans une personne par la circulation sanguine via une coupure ou à travers le système respiratoire via le nez et peut ensuite se propager au cœur, au cerveau et aux poumons, entre autres organes vitaux. Le champignon noir a fait des ravages particulièrement durs sur ceux qui se sont déjà remis de Covid-19, se révélant particulièrement mortel pour les plus vulnérables.

Les experts ont allégué que l’infection pourrait se propager par l’utilisation de stéroïdes pour les patients atteints de Covid-19, ainsi que par un manque d’hygiène.

Pour aggraver les choses, les médecins et les responsables de la santé ont mis en garde contre une pénurie de l’antifongique amphotéricine B, qui est nécessaire pour traiter les infections de champignons noirs.

