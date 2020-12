Le gouvernement indien a annoncé le lancement de PM-WANI, un système d’accès Wi-Fi public transnational qui visera à fournir une connectivité Internet gratuite et facile d’accès pour tous. PM-WANI, ou interface de réseau d’accès W-Fi du Premier ministre, sera mis en place comme un service qui connecte toute l’Inde aux services Internet, et intervient un jour après que le président de Reliance Industries, Mukesh Ambani, a parlé de l’adoption par le gouvernement de politiques qui aident les défavorisés. accéder aux smartphones et aux services Internet, dans le but de parvenir à une autonomisation numérique complète.

Expliquant comment le service wi-fi PM-WANI fonctionnera, le ministre des télécommunications du syndicat Ravi Shankar Prasad a déclaré que sur une base de déploiement, il y aura des bureaux de données publics (PDO). Ces AOP peuvent être n’importe quel magasin local, prestataire de services ou petit service public. Ces PDO peuvent prendre des services de connectivité Internet exploités par n’importe quel fournisseur d’accès Internet (FAI), et mettre en place un hotspot de connectivité réseau. Selon Prasad, toute partie intéressée peut devenir une AOP, et il n’y aura pas de licence, pas d’enregistrement et pas de frais liés au travail en tant qu’AOP.

Dans la deuxième couche, il y aura des agrégateurs de données publiques (PDA), qui ne seront pas non plus imposés avec des frais de fonctionnement, mais qui auront un processus d’enregistrement obligatoire. Shankar a annoncé que le gouvernement garantit un délai de 7 jours pour l’enregistrement des PDA, et si un candidat ne reçoit pas son enregistrement en tant que PDA dans les sept jours, son enregistrement auprès du gouvernement central sera considéré comme accepté. Ces PDA superviseront des aspects tels que la comptabilité, l’autorisation et d’autres parties fonctionnelles des PDO, qui seront répartis dans toute l’Inde.

Enfin, il y aura une application pour smartphone qui, selon Shankar, sera disponible sur les magasins d’applications ainsi que sur les sites Web du gouvernement, à travers laquelle les utilisateurs pourront s’inscrire et s’authentifier, après quoi ils seront autorisés à se connecter à n’importe quel réseau Wi-Fi public le pays. L’approche est considérablement différente de celle de nombreux pays occidentaux, qui ont simplement mis en place des points d’accès Wi-Fi pour tous à des distances régulières, qui peuvent être simplement connectés à partir des paramètres d’un téléphone – le tout sans télécharger d’application supplémentaire ou authentifier au-delà de la saisie de leur téléphone. Nombres.

«Notre pays compte 1,2 milliard de téléphones mobiles, dont environ 600 millions de smartphones. Avec ce nombre en constante augmentation, notre service PM-WANI apportera une plus grande révolution que ce que l’introduction des cabines d’appel publiques a provoqué à l’époque. Les services Wi-Fi en Inde seront mis à la disposition de tous, améliorant ainsi le statut de l’Inde en tant qu’économie numérique », a déclaré Prasad lors de l’annonce du PM-WANI. Prasad a ajouté que le Premier ministre Modi avait fait de la révolution numérique indienne sa priorité numéro un. Il a également affirmé que l’Inde se classait au premier rang des pays en matière d’économie des applications dans le monde.

Shankar a également souligné que cette initiative ouvrirait et libéraliserait largement les industries basées sur Internet. Plus tôt cette année, le gouvernement indien a annoncé une réglementation libéralisée pour l’industrie des technologies de l’information (TI) de plusieurs milliards de dollars du pays, permettant aux entreprises BPO de sanctionner pour la première fois le travail à distance pour ses employés. À l’avenir, il reste à voir comment et avec quelle efficacité le service PM-WANI est mis en œuvre, et quel impact il a sur les services de connectivité dans le pays.