Les bureaux de Twitter dans les villes de Delhi et Gurgaon ont été visités par la police lundi, quelques jours à peine après que la société de technologie américaine ait signalé des tweets de politiciens indiens comme «Médias manipulés».

Dans une déclaration jeudi, Twitter a déclaré que c’était « Préoccupé par les événements récents concernant nos employés en Inde et la menace potentielle pour la liberté d’expression », bien qu’il ne fasse pas explicitement référence à la visite de la police.

En réponse, le ministère indien de l’électronique et de l’informatique a publié une déclaration du gouvernement condamnant les remarques de Twitter comme « Totalement sans fondement, faux et une tentative de diffamer l’Inde pour cacher ses propres folies. »

Les commentaires de la plateforme de médias sociaux sont une tentative de «Dicter ses conditions à la plus grande démocratie du monde» et, par ses actions, «Cherche à saper le système juridique indien», la déclaration revendiquée.

L’explosion du ministère est la dernière étape dans la relation de plus en plus tendue entre Twitter et l’administration du Premier ministre indien Narendra Modi.

La société avait précédemment refusé les demandes du gouvernement de bloquer les comptes liés aux manifestations des agriculteurs de cette année, avant d’acquiescer, et a également supprimé les tweets qui critiquaient la gestion par Modi de la pandémie de Covid-19.

La dernière dispute intervient après que les dirigeants du parti au pouvoir en Inde, le BJP, aient partagé des messages sur Twitter à propos d’une prétendue « boîte à outils » de protestation utilisée par les politiciens de l’opposition au Congrès pour critiquer la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Le Congrès a affirmé qu’une capture d’écran d’un document partagé par le porte-parole du BJP Sambit Patra était fausse, et Twitter a par la suite signalé le message comme «Médias manipulés».

Lundi, la police de Delhi a déclaré avoir publié un avis sur Twitter après avoir reçu des plaintes du Congrès concernant les allégations relatives à la boîte à outils, selon l’Indian Express.

La déclaration du ministère de l’Électronique et de l’informatique jeudi faisait également référence à une enquête de la police de Delhi en cours, qui, selon elle, résoudrait les problèmes soulevés par Twitter.

