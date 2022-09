BUDAPEST, Hongrie (AP) – Le gouvernement de droite hongrois a publié un décret qui obligera les médecins à présenter aux femmes demandant un avortement des signes vitaux fœtaux, une obligation qui renforce les règles relativement libérales du pays en matière d’avortement.

Le décret publié lundi stipule que les prestataires de soins de santé doivent fournir aux femmes enceintes “une indication clairement identifiable des signes vitaux du fœtus” avant de procéder à toute procédure d’avortement. Le règlement entre en vigueur le 15 septembre.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère de l’Intérieur a déclaré que « près des deux tiers des Hongrois associent le début de la vie d’un enfant au premier battement de cœur », et que les équipements modernes peuvent détecter les battements de cœur au début de la grossesse, ce qui peut fournir « des informations plus complètes aux femmes enceintes ». femmes.”

Les lois sur l’avortement en Hongrie sont relativement libérales et sont restées largement inchangées depuis la légalisation de la procédure pendant la période socialiste du pays en 1953.

Le gouvernement nationaliste hongrois, dirigé par le Premier ministre Viktor Orban, se présente comme un champion des valeurs familiales traditionnelles et a offert d’importants allégements fiscaux et subventions aux familles qui ont plusieurs enfants dans le but d’augmenter le taux de fécondité en baisse du pays.

Le gouvernement a également inscrit dans la constitution hongroise de 2011 que « la vie d’un fœtus sera protégée dès la conception », mais il n’a pas cherché à renforcer de manière significative les lois sur l’avortement.

Dans une publication sur Facebook mardi, Dora Duro, une législatrice du parti radical de droite Notre patrie, s’est attribuée le mérite des nouvelles exigences, écrivant que le gouvernement avait adopté la proposition de son parti d’exiger que les femmes enceintes entendent un battement de cœur fœtal avant de mettre fin à leur grossesse.

“Il s’agit du premier mouvement pro-vie depuis la réglementation de l’avortement en 1956, brisant un tabou vieux de plusieurs décennies”, a écrit Duro.

Justin Spike, l’Associated Press