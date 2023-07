Le gouvernement guyanais parvient à un règlement après que 20 enfants ont été brûlés vifs dans l’incendie d’un dortoir d’un lycée

Le 21 mai, un incendie dans un dortoir de lycéennes a causé la mort de 20 enfants en Guyane.

L’incendie a été intentionnellement allumé par une étudiante qui a depuis été détenue et accusée de meurtre.

Le gouvernement guyanais propose de verser 25 000 dollars aux parents de chaque enfant, mais les critiques affirment que le règlement était trop petit et a permis d’éviter toute responsabilité.

Le gouvernement guyanais a déclaré qu’il verserait 25 000 dollars aux parents de chacun des 20 enfants brûlés vifs dans l’incendie d’un lycée public en mai, dans le cadre d’un règlement visant à éviter toute autre réclamation dans l’affaire.

Le principal parti d’opposition du pays a critiqué mardi le règlement dans un communiqué affirmant qu’il fournissait trop peu d’argent aux familles et visait à éviter les obligations de résoudre les problèmes de sécurité soulevés par l’incendie, dans un internat pour familles autochtones de la ville de Mahdia en Guyane. intérieur.

L’incendie du 21 mai dans un dortoir pour filles fortement fortifié a tué 19 étudiantes et le fils d’un administrateur scolaire. Les responsables disent que l’un des étudiants a délibérément mis le feu et qu’elle a été arrêtée et accusée de meurtre.

Annonçant le règlement lundi soir, le procureur général Anil Nandlall a déclaré que les familles avaient demandé l’argent pour « améliorer leur capacité à continuer de subvenir aux besoins de leurs familles » et qu’elles avaient toutes signé des accords avec le gouvernement.

L’État avait également pris en charge tous les frais d’inhumation et les dépenses connexes en mai et juin. Une fille gravement brûlée a été envoyée dans un hôpital de New York pour un traitement spécialisé.

Le principal parti d’opposition, Un partenariat pour l’unité nationale, APNU, a déclaré dans un communiqué que le règlement n’était pas suffisant car l’argent n’est pas suffisant pour construire une maison dans la capitale, encore moins à l’intérieur où les matériaux sont plus chers à construire. transport.

« Ces étudiants sont morts alors qu’ils étaient sous la garde et la garde de l’État et l’État n’a donc pas rendu service aux familles », a déclaré la députée et avocate de l’opposition Amanza Walton dans le communiqué.

Walton a accusé le gouvernement d’essayer de se soustraire à l’obligation de suivre les recommandations du Fonds international des Nations Unies pour l’enfance, ou UNICEF, afin de résoudre les problèmes de sécurité dans les dortoirs gérés par l’État, notamment en modifiant la pratique consistant à placer des grilles en fer sur les veuves et des cadenas sur les portes. .

Pendant ce temps, le gouvernement s’apprête à nommer une commission d’enquête sur le drame dans les semaines à venir. Le chef d’état-major à la retraite, le général de division Joseph Singh, a été nommé à la tête du groupe, mais ses autres membres n’ont pas encore été nommés.