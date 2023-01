Le gouvernement grec fait face à un vote de confiance pour espionnage

Le chef du principal parti d’opposition grec a déposé une motion de censure contre le gouvernement, accusant le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, d’avoir orchestré des écoutes téléphoniques massives d’amis et d’ennemis politiques. “Au cours des six derniers mois, la société grecque a été témoin de révélations d’un nombre inconcevable d’écoutes téléphoniques, la plus profonde déviation de l’état de droit que le pays ait connue dans son histoire moderne”, a déclaré Alexis Tsipras, le chef du parti de gauche Syriza. parti, tel qu’il a présenté la motion. “Nous avons un devoir historique d’agir.” Le scandale des écoutes téléphoniques grecques du “Watergate” met une pression supplémentaire sur le Premier ministre Lire la suite Accusant Mitsotakis de reproduire une “dystopie orwellienne”, Tsipras a déclaré que le Premier ministre avait non seulement orchestré l’écoute électronique massive de personnalités publiques dans tous les domaines, mais avait cherché à cacher sa “faillite morale” en faisant obstruction à une enquête judiciaire. “[He] sera obligé de venir au parlement – ​​même s’il veut constamment s’enfuir – pour donner des explications, rendre des comptes, répondre », a déclaré Tsipras, qui a été Premier ministre entre 2015 et 2019. La motion, qui a immédiatement déclenché un débat parlementaire de trois jours, était un premier pas, a-t-il déclaré aux députés, “pour la défense de la démocratie, de la transparence et de la justice”. Un vote devrait avoir lieu vendredi. Bien que la majorité de 156 du parti au pouvoir Nouvelle Démocratie à la chambre des députés de 300 sièges signifie que la motion a peu de chances d’être adoptée, le soutien écrasant qu’il a reçu de l’opposition devrait causer un malaise maximal au gouvernement. L’administration de centre-droit a d’abord été mise sur la défensive en août lorsque le scandale des écoutes téléphoniques, décrit comme le « Watergate de la Grèce », a éclaté pour la première fois. Mitsotakis a été contraint de lâcher son chef d’espionnage et son neveu Grigoris Dimitriadis, le secrétaire général du bureau du premier ministre qui a été investi de la surveillance exclusive du service national de renseignement, EYP, après qu’il est apparu que Nikos Androulakis, le chef du parti socialiste parti Pasok, avait été suivi. Androulakis, député européen, a été placé sous surveillance avant son élection à la tête du Pasok, la troisième force politique du pays. Par la suite, il a été révélé qu’il avait également été ciblé par un logiciel espion de fabrication israélienne connu sous le nom de Predator. Mitsotakis a décrit la surveillance comme illégale et erronée, affirmant qu’il ne l’aurait jamais approuvée s’il l’avait su. Mais la révélation n’a pas tardé à mettre en lumière la décision controversée du dirigeant grec de placer l’EYP sous le contrôle de son bureau quelques jours après avoir pris le pouvoir. Dès le départ, le gouvernement a nié avoir acheté ou utilisé Predator. Le logiciel malveillant est capable de transformer un téléphone portable en un appareil d’écoute capable d’activer des microphones et des caméras. Mais avec des preuves de victimes ciblées par les deux, les autorités grecques se sont concentrées sur les logiciels espions et les méthodes d’écoute téléphonique traditionnelles dans le cadre d’une enquête en plein essor sur l’affaire. Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

Les révélations ont ébranlé ce qui avait été une avance à deux chiffres pour la Nouvelle Démocratie sur Syriza alors que la Grèce se prépare pour les élections générales du printemps.

En décembre, alors que le gouvernement cherchait à limiter les dégâts, une loi a été adoptée non seulement réformant l’EYP mais interdisant la vente de logiciels espions après qu’un journal de gauche, Documento, a rapporté que plus de 30 personnes, dont des journalistes, avaient été sous surveillance de l’État par téléphone. logiciels malveillants. La semaine dernière, la liste s’est allongée lorsque le média d’investigation Inside Story a révélé que plus de 20 autres personnalités avaient été suivies par Predator.

Plus tôt ce mois-ci, Mitsotakis a admis que le scandale des écoutes avait été la “plus grosse erreur” de son mandat de près de quatre ans. Mercredi, Tsipras a déclaré que l’organisme indépendant chargé d’assurer la sécurité et la confidentialité des communications (ADAE) avait confirmé qu’un ministre et de hauts responsables des forces armées avaient également été placés sous surveillance.

Il a identifié les cibles comme étant le ministre du travail, le chef d’état-major de la défense nationale, l’ancien chef de l’armée, un ancien conseiller à la sécurité nationale et les anciens et actuels chefs des achats d’armement de la défense. « Quelle raison de sécurité nationale y avait-il pour placer les gardiens de notre sécurité nationale sous surveillance ? demanda Tsipras.

La Grèce a été désignée pour être censurée par la commission d’enquête du Parlement européen, connue sous le nom de Pega, qui enquête sur l’utilisation croissante de logiciels espions par les gouvernements européens. “Dans n’importe quel autre pays, le Premier ministre aurait démissionné”, a déclaré Stelios Kouloglou, un député européen de gauche de Syriza qui siège au comité. “Cela a été un grand embarras politique pour ce gouvernement grec et un très grand embarras pour Mitsotakis, personnellement, dans l’UE.”