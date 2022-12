Le gouvernement grec critique la Turquie pour avoir menacé Athènes

Le gouvernement grec a fustigé la Turquie lundi après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé ce week-end de frapper Athènes avec des missiles balistiques.

“Il est inacceptable et universellement condamnable que des menaces d’attaque au missile contre la Grèce soient proférées par un pays allié, membre de l’OTAN”, a déclaré lundi le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias, arrivé à Bruxelles pour une réunion des affaires étrangères de l’Union européenne.

“Les attitudes nord-coréennes ne peuvent pas et ne doivent pas entrer dans l’Alliance de l’Atlantique Nord”, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors d’une réunion publique avec des jeunes dans la ville de Samsun, dans le nord de la Turquie, samedi, Erdogan a déclaré que la Turquie avait commencé à fabriquer ses propres missiles balistiques à courte portée appelés Tayfun, qui, a-t-il dit, “effraient les Grecs”.

“(Les Grecs) disent ‘Ça peut frapper Athènes'”, a déclaré Erdogan, dont les commentaires ont été diffusés dimanche soir. “Bien sûr que ça arrivera. Si vous ne restez pas calme, si vous essayez d’acheter des choses aux États-Unis et ailleurs (pour armer) les îles, un pays comme la Turquie… doit faire quelque chose. “

Les relations entre les voisins et les alliés de l’OTAN sont depuis longtemps tendues, les deux parties étant divisées sur une série de questions, notamment les revendications territoriales en mer Égée et les droits d’exploration énergétique en Méditerranée orientale. Ils ont été au bord de la guerre trois fois au cours du dernier demi-siècle.

La Turquie a intensifié la rhétorique ces derniers mois, des responsables du gouvernement turc affirmant que des violations présumées par Athènes des traités internationaux mettaient en cause la souveraineté de certaines îles grecques. Erdogan a également menacé de débarquer des troupes turques en Grèce “soudainement une nuit”. Même ainsi, une menace d’attaque de missile est très inhabituelle.

“M. Erdogan doit bien savoir que notre pays ne peut être ni terrorisé ni intimidé”, a déclaré le porte-parole du gouvernement grec Giannis Oikonomou lors d’un point de presse à Athènes. “M. Erdogan pense qu’autant de fois qu’il répète l’irrationnel et l’injuste, il peut le rendre rationnel et juste. Cela n’arrivera pas.”

La Grèce, a déclaré Oikonomou, “est absolument déterminée, est toujours prête, prête à défendre la légalité internationale, à défendre sa souveraineté et ses droits souverains”.

Pendant ce temps, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a accusé la Grèce d’augmenter les tensions avec “des demandes et des revendications déraisonnables, illogiques et illégales, ainsi que des actions provocatrices constantes et une rhétorique agressive”.

Akar faisait apparemment référence aux accusations turques selon lesquelles la Grèce déployait des troupes et des armes sur les îles de la mer Égée en violation des traités qui exigent que les îles ne soient pas militarisées.

“Il ne nous est pas possible d’accepter un quelconque fait accompli”, a déclaré le ministère de la Défense citant Akar lors d’une vidéoconférence lundi avec des commandants militaires. “Nous nous attendons à ce que certains politiciens et militaires grecs abandonnent immédiatement leurs attitudes intransigeantes et provocatrices (qu’ils ont adoptées) à des fins de politique intérieure, se concentrent sur la résolution des problèmes par le dialogue et apprennent de l’histoire. Ceux qui veulent un avenir meilleur devraient se détourner des erreurs d’hier et d’aujourd’hui.”