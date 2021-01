Le Pays de Galles a été le plus lent des quatre pays en ce qui concerne le déploiement du vaccin contre le coronavirus – fournissant des injections à 3215 personnes pour 100,00 contre 3514 en Écosse, 4005 en Angleterre et 4828 en Irlande du Nord.

Rejetant la différence comme étant «très marginale», M. Drakeford a déclaré que le pays était sur la bonne voie pour atteindre son objectif de vaccination de ses quatre groupes prioritaires – les résidents et le personnel des foyers de soins, le personnel sanitaire et social de première ligne, les personnes de plus de 70 ans et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables. – à la mi-février.

«C’est une question de vie ou de mort, et c’est pourquoi il est si crucial maintenant qu’ils fournissent ces vaccins aux gens dès que possible.

«Si nous ne distribuons pas les vaccins le plus tôt possible et dans les bras des gens le plus tôt possible, alors malheureusement, plus de gens vont mourir.»