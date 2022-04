Le gouvernement franchit les prochaines étapes vers une réforme majeure du football masculin anglais | Nouvelles du football

Le gouvernement présentera aujourd’hui ses plans pour mener à bien une réforme majeure du football masculin en Angleterre.

Ce faisant, ils respecteront l’engagement du manifeste envers les fans pour assurer un avenir durable au jeu national.

L’annonce intervient deux jours après l’annonce qu’un examen approfondi du football féminin au Royaume-Uni sera lancé cet été.

Points clés résumés Au cœur des plans sera la mise en place d’un organisme de réglementation fort et indépendant établi avec un soutien statutaire pour assurer la viabilité financière tout au long du jeu national

Test renforcé des propriétaires et des administrateurs, y compris un “test d’intégrité” pour améliorer la gouvernance d’entreprise et protéger les clubs et leurs supporters contre les propriétaires peu scrupuleux

Le gouvernement s’engage à donner aux fans une voix dans la gestion de leurs clubs avec un livre blanc qui sera publié cet été

Les plans font suite à un examen de la gouvernance du football mené par les fans, dirigé par la députée Tracey Crouch

Le gouvernement approuvera les 10 recommandations stratégiques clés énoncées dans son examen de la gouvernance du football mené par les fans, publié par la députée Tracey Crouch en novembre 2021, qui améliorera la viabilité financière et la gouvernance d’entreprise dans notre jeu national, et placera les fans carrément au cœur. de la prise de décision.

Un régulateur indépendant sera soutenu par la législation primaire pour lui conférer les pouvoirs statutaires d’autoriser et de sanctionner les clubs dans le cadre de sa mission pour s’attaquer aux problèmes les plus urgents dans toute la pyramide du football.

Il intervient alors qu’une étude indépendante commandée par le gouvernement et qui sera publiée aujourd’hui mettra en évidence la culture répandue des clubs qui pratiquent des pratiques financières non durables, plaçant la poursuite du succès au-dessus d’une saine gestion financière. Cela inclut une dépendance excessive à l’égard du financement des propriétaires, ce qui peut exposer dangereusement les clubs si les propriétaires décident de mettre fin aux injections de fonds.

Le gouvernement confirmera également son soutien aux recommandations suivantes : Un plus grand rôle pour les supporters dans la gestion quotidienne des clubs : le gouvernement va maintenant examiner des mécanismes, y compris l’option d’un “conseil fantôme” afin de donner aux supporters une plus grande voix dans la gestion de leurs clubs avec plus de détails à définir dehors en été.

L’engagement des supporters sur les questions liées au patrimoine des clubs devrait faire l’objet d’une plus grande surveillance réglementaire : le gouvernement établira des plans pour garantir que les supporters aient davantage leur mot à dire sur les changements apportés aux stades, au logo, au nom et au kit de leur club via une “action privilégiée”, afin de protéger les clubs et le rôle central qu’ils jouent en tant qu’actifs communautaires vitaux.

Une action plus forte pour améliorer l’égalité et la diversité dans les conseils d’administration des clubs tout au long de la pyramide du football : le gouvernement fournira de plus amples détails sur la manière dont cela sera traité et comment cela sera lié au rôle du régulateur.

Les clubs de Premier League et de championnat dépassent désormais régulièrement les directives de l’UEFA de ne pas dépenser plus de 70 % des revenus des clubs en salaires, ce qui entraîne des finances et des bilans faibles dans l’industrie qui seraient inacceptables dans tout autre domaine.

Le régulateur aura également le pouvoir d’exercer une surveillance financière des clubs, y compris des pouvoirs de collecte d’informations, d’enquête et d’exécution. L’examen a recommandé d’examiner la distribution financière, y compris les paiements de solidarité. Le gouvernement est d’avis que ce problème devrait être résolu en premier lieu par les autorités du football. De plus amples détails sur l’option privilégiée par le gouvernement, y compris sur les pouvoirs de « backstop » réglementaires, seront présentés dans le livre blanc.

Le nouveau régulateur indépendant sera également chargé d’appliquer un test amélioré pour les propriétaires et les administrateurs, à la fois avant l’acquisition d’un club, mais également de manière continue. Cela comprendra un nouveau “test d’intégrité” pour tous les propriétaires et dirigeants, et une diligence raisonnable renforcée – y compris les sources de financement – lors d’une acquisition. Il s’agira de s’assurer que des propriétaires et des cadres compétents et expérimentés sont en place pour gérer ces actifs communautaires vitaux. Il remplacera les tests actuels administrés par la Premier League, la Ligue anglaise de football et la FA.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à l’engagement du gouvernement dans son manifeste de lancer l’examen de la gouvernance du football mené par les supporters en avril 2021, afin d’explorer les moyens d’améliorer la gouvernance, la propriété et la viabilité financière des clubs de la pyramide du football. Il a été lancé à la suite d’une série de crises, à commencer par l’effondrement du Bury FC en 2019, suivi de Bolton Wanderers, Derby County, Macclesfield Town et Wigan Athletic, aboutissant aux plans largement discrédités de former une Super League européenne.

L’examen était basé sur l’engagement avec les associations de supporters, les groupes de supporters, les représentants du football féminin, les autorités du football, les propriétaires de clubs, les représentants des joueurs et les groupes d’intérêt sous-représentés, ainsi que plus de 20 000 supporters répondant à une enquête en ligne. Le rapport final, soutenu par un panel d’experts du monde du football, a été remis au gouvernement en novembre 2021, avec 47 recommandations avancées au total, dont 10 recommandations stratégiques clés.

Il a conclu que le football a besoin d’un régulateur fort et indépendant pour assurer l’avenir de notre jeu national, et a constaté qu’une partie importante de la raison de l’état périlleux du football était due à des décisions financières imprudentes souvent priorisées par des propriétaires et des administrateurs inadaptés dans la poursuite de la gloire, mettant en péril l’avenir des clubs – et leur statut d’atouts communautaires.

Un livre blanc présentant tous les détails de ces mesures et un calendrier indicatif de la législation devrait être publié cet été.

Le ministre des Sports Nigel Huddleston a déclaré: “Cela fait un peu plus d’un an depuis l’échec de la candidature à la Super League européenne, mais il est clair qu’un changement radical est nécessaire pour protéger l’avenir de notre jeu national.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un régulateur indépendant est à l’avant-garde des propositions à la suite d’un examen mené par les fans du football anglais, a déclaré la députée Tracey Crouch en novembre 2021.



“Nous travaillerons au rythme pour établir un régulateur fort et indépendant. Cependant, les autorités du football peuvent agir maintenant pour résoudre les problèmes auxquels le jeu est actuellement confronté, tels que la question de la répartition équitable des finances dans toute la pyramide du football et donner aux supporters une plus grande voix au chapitre. la gestion de leurs clubs.”

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “Le football rassemble les amis, les familles et les communautés, c’est pourquoi nous faisons avancer les plans dirigés par les fans pour assurer l’avenir de notre jeu national – de l’investissement de 230 millions de livres sterling au niveau des terrains de base au renforcement la voix des supporters dans la gestion de leurs clubs.

“Que vous applaudissiez à domicile ou à l’extérieur, ce gouvernement veillera à ce que les fans soient à nouveau au cœur du jeu.”

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré: “Le football n’est rien sans ses fans et pendant trop longtemps, les autorités du football ont été collectivement incapables de s’attaquer à certains des plus gros problèmes du football.

“Le gouvernement a pris des mesures décisives pour mener l’examen mené par les fans et aujourd’hui, nous avons approuvé chacune de ses 10 recommandations stratégiques et l’approche définie par Tracey Crouch.

“Nous sommes maintenant engagés dans une réforme fondamentale, mettant le football sur une voie financière plus durable, renforçant la gouvernance d’entreprise des clubs et augmentant l’influence des supporters sur la gestion du jeu national.”

“Certains clubs ont dépensé au-delà de leurs moyens” – La FA se félicite d’une “nouvelle réglementation indépendante”

Après que la FA ait été contactée pour commentaires, un porte-parole a déclaré: “Le football anglais fait l’envie du monde, mais avec le succès, viennent des défis. Alors que de nombreux clubs sont au centre de leur communauté et prospèrent, certains ont dépensé au-delà de leurs moyens en afin de chasser le succès.

“Nous convenons qu’une réglementation financière et des contrôles des coûts plus stricts sont nécessaires dans le jeu anglais pour garantir que les supporters et la durabilité passent toujours en premier. Une nouvelle réglementation indépendante est nécessaire et nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour nous assurer que nous protégeons l’avenir des clubs. tout en soutenant l’attrait mondial du football anglais.”

Crouch : un énorme pas en avant, mais les retards pourraient être “catastrophiques”

Tracey Crouch dit que l’approbation par le gouvernement de l’examen mené par les fans qu’elle a présidé est “un énorme pas en avant” pour une réforme majeure du football, mais dit que le délai non spécifié pour la mise en œuvre du changement est “préoccupant” pour les clubs et les fans.

Crouch a réservé un accueil prudent à la réponse initiale du gouvernement et a déclaré dans un communiqué publié à l’agence de presse PA: “Je suis reconnaissant au gouvernement d’avoir publié sa réponse à l’examen de la gouvernance du football mené par les fans.

“Je suis exceptionnellement heureux qu’il ait accepté ou soutenu toutes les recommandations stratégiques de l’examen, y compris l’engagement d’une législation pour un régulateur statutaire indépendant qui réglementera la résilience financière ainsi que la propriété des clubs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch, a déclaré que la vente de Chelsea pourrait marquer un tournant dans l’implication des fans dans la propriété du club et a appelé à plus d’action en termes de gouvernance et de réglementation.



“Il s’agit d’un énorme pas en avant dans la réforme indispensable du football. Je suis également très satisfaite de l’engagement en faveur d’une révision du football féminin, ainsi que de la révision attendue depuis longtemps de la législation obsolète relative aux supporters de football et à la vente d’alcool.

“Alors que les fans seront rassurés par l’engagement envers un régulateur indépendant et ses pouvoirs, ils resteront nerveux à l’idée que cet engagement soit retardé ou édulcoré par les intérêts acquis et conflictuels du jeu qui ont résisté à la réforme si nécessaire pendant si longtemps. .

“Les fans reconnaissent pleinement la complexité des réformes recommandées, mais le délai de mise en œuvre non spécifié en raison d’un livre blanc à un moment donné de l’été est inquiétant.

“De nouveaux retards pourraient être catastrophiques pour les clubs, les communautés et les fans à la recherche d’un environnement réglementaire plus sûr et plus certain.”

Elle a ajouté: “Il est remarquable et décevant qu’il n’y ait eu aucun progrès dans les discussions entre les autorités du football sur la redistribution des finances, et je partage l’avis du gouvernement selon lequel cela doit être traité de toute urgence.”

Sécurité, vente et consommation d’alcool également à revoir

Le gouvernement travaillera également avec les organismes de football concernés et la police pour examiner la sécurité et les arguments économiques pour piloter la vente et la consommation d’alcool en vue du terrain lors des matches des ligues inférieures masculines, conformément à la recommandation de l’examen mené par les fans. .

La dernière action s’appuie sur le solide bilan du gouvernement consistant à placer les fans au cœur du sport et à soutenir le jeu du bas de la pyramide vers le haut. En janvier 2022, il a lancé un programme « early adopters » pour piloter le déploiement de la « sécurité permanente » sous licence pendant le reste de la saison 2021/22, répondant à un autre de ses engagements du manifeste 2019.

Image:

En janvier, le gouvernement a lancé un programme « early adopters » pour piloter le déploiement de la « sécurité debout » sous licence pendant le reste de la saison 2021/22.





Des preuves provisoires publiées la semaine dernière par la Sports Grounds Safety Authority ont indiqué que la position de sécurité sous licence a un impact positif sur la sécurité des spectateurs et améliore l’expérience des fans le jour du match grâce au projet pilote.

Dans le cadre de l’engagement du gouvernement à s’assurer qu’il dispose de preuves solides en place pour assurer la sécurité des supporters et le soutien des groupes de supporters, un rapport final sera fourni aux ministres à la fin du programme pilote. Cela contribuera à éclairer davantage leurs décisions sur le déploiement potentiel plus large du classement sous licence pour les clubs de Premier League et de championnat qui souhaitent l’introduire et ont rempli des conditions strictes.

Le gouvernement place le football de base au centre de ses plans pour améliorer l’accès au sport pour tous. En mars 2022, il a annoncé la première tranche de bénéficiaires dans le cadre d’un ensemble de 230 millions de livres sterling pour construire ou moderniser jusqu’à 8 000 terrains de football de base et multisports à travers le Royaume-Uni d’ici 2025.