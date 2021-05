Le gouvernement français soutient des sanctions plus sévères pour les personnes qui attaquent la police, car il rend hommage au dernier officier tué en service

À la suite d’une réunion avec des dirigeants syndicaux de la police lundi, Castex s’est rendu sur Twitter, promesse «Punition plus sévère» en cas de «Violence contre les forces de sécurité intérieure».

Parmi les mesures proposées annoncées par le Premier ministre, il y a une peine de prison garantie de 30 ans pour le meurtre d’un officier, correspondant à la punition des terroristes. Des mesures seraient également introduites pour permettre des poursuites plus rapides et la capacité de réduire une peine sera plus strictement limitée.

Le président Emmanuel Macron a également promis de mettre 100 000 policiers supplémentaires dans les rues d’ici la fin de son mandat et s’est engagé à augmenter le budget de la police.

Les mesures, cependant, ne répondent pas à la demande des syndicats d’abolir complètement une éventuelle réduction des peines. Les médias français ont cité les syndicats disant que sans une telle mesure, rien ne changera.

Castex a dirigé mardi une cérémonie dans la ville méridionale d’Avignon en l’honneur de l’officier Eric Masson, 36 ans, tué la semaine dernière dans une fusillade apparemment liée à la drogue. Quatre personnes ont été arrêtées et l’enquête est en cours.

La mort de Masson est devenue la dernière d’une série d’attaques contre des membres des forces de sécurité françaises. Castex a promis 10 millions d’euros (12 millions de dollars) pour renforcer la sécurité dans les commissariats de police après qu’une femme responsable de l’administration de la police ait été tuée sur son lieu de travail dans une banlieue parisienne en avril lors de ce que les autorités ont qualifié d’attaque extrémiste islamique.

Les syndicats et les officiers de police protestent et demandent des changements et une meilleure protection depuis l’année dernière.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!