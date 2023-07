Le gouvernement français recommande les restrictions de TikTok après que Macron a accusé l’application chinoise d’avoir alimenté les jeunes émeutiers

Les députés français appellent le président Emmanuel Macron à interdire TikTok par crainte de l’influence de la Chine sur la jeunesse.

Cela survient quelques jours après que le gouvernement a accusé la plate-forme d’avoir alimenté des émeutes généralisées qui ont blessé des centaines d’officiers et auraient causé plus d’un milliard de dollars de dommages.

La commission d’enquête du Sénat français a publié un rapport de 183 pages mettant en garde contre l’impact sanitaire et psychologique de « l’algorithme extrêmement addictif » de TikTok sur la jeunesse française.

Après des mois à griller les dirigeants de TikTok lors d’une enquête sur la prétendue « exploitation des données de l’application, sa stratégie d’influence, de propagande et de désinformation », les sénateurs français ont énuméré 21 recommandations dans le rapport.

Ils comprenaient l’expansion de la interdiction de TikTok des seuls téléphones des fonctionnaires français aux employés occupant des postes « d’importance vitale » dans des organisations, notamment dans les secteurs français de l’armée, de l’énergie, de la finance, des transports et de la gestion de l’eau. Le rapport a également évoqué la possibilité de contraintes de temps pour les jeunes utilisateurs de TikTok en France similaires aux propres restrictions de la Chine sur Douyin, la version de TikTok disponible sur le continent chinois, a rapporté la chaîne française BFM-TV.

OBAMA AG DÉCHIRURE L’ORDONNANCE DU TRIBUNAL « STUPIDE » APRÈS QUE LE JUGE BLOQUE LA COMMUNICATION DE L’ADMINISTRATEUR DE BIDEN AVEC LES ENTREPRISES DE MÉDIAS SOCIAUX

La France a connu certaines de ses pires émeutes depuis des décennies, provoquées par la mort le 27 juin de Nahel Merzouk, un jeune de 17 ans d’origine algéro-marocaine, qui a été tué par balle par un officier de moto de 38 ans lors d’un trafic arrêtez-vous à Nanterre, en banlieue parisienne.

Au total, plus de 3 600 personnes ont été détenues dans le cadre des troubles à travers la France, l’âge moyen des détenus étant de 17 ans, a déclaré le ministère français de l’Intérieur.

Vendredi, Macron a accusé les médias sociaux – à savoir TikTok et SnapChat – de jouer un « rôle considérable » en encourageant les actes de violence imitateurs. Les procureurs ont allégué que de nombreux jeunes accusés dans les émeutes avaient obtenu des informations sur l’endroit où se procurer des engins incendiaires sur les réseaux sociaux.

YELLEN SE RETROUVE EN CHINE POUR LE 2ÈME VOYAGE À ENJEUX ÉLEVÉ DE L’ADMINISTRATION BIDEN À PÉKIN EN SEMAINES

La violence, qui a blessé plus de 800 agents des forces de l’ordre, a largement diminué ces derniers jours, mais les responsables ont déclaré que les troubles avaient causé plus d’un milliard de dollars de dégâts.

Le Times de Londres a rapporté qu’un fonds pour l’officier impliqué dans la mort de Merzouk, créé par un expert de la télévision, avait recueilli plus d’un million de dollars au début de cette semaine.

Les sénateurs ont également exigé que TikTok clarifie l’actionnariat de sa société mère ByteDance, ainsi que son « projet Clover » pour stocker les données des utilisateurs européens sur le sol européen.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« ByteDance et TikTok dépendent de la Chine à tous les niveaux : technique, capital, politique et juridique », a déclaré le sénateur Claude Malhuret, selon Politico. « Nous avons l’impression qu’il y a un véritable affrontement entre les protestations de TikTok et de ses dirigeants concernant la transparence et une opacité clairement voulue. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.