S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a averti que la France risquait une quatrième vague de virus en raison des mutations de la variante Delta, qui en font une souche hautement transmissible.

Attal a souligné l’inquiétude des responsables de la santé alors que les taux d’infection à Covid augmentent dans 11 des régions métropolitaines du pays, y compris autour de la région Ile-de-France de Paris, qui a vu son nombre doubler la semaine dernière.

Nous recevons de plus en plus de signaux d’alerte et nous pourrions voir la même trajectoire que dans certains pays voisins.