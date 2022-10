Le gouvernement français ordonne aux grévistes des dépôts de carburant de reprendre le travail au milieu d’une confrontation syndicale | Nouvelles du monde

Le gouvernement français a ordonné à certains grévistes des dépôts de carburant de reprendre le travail, risquant une plus grande querelle avec les syndicats alors qu’il tente de sécuriser l’approvisionnement en essence.

Le ministère français de l’Énergie a déclaré qu’il réquisitionnait un certain nombre de personnel au dépôt de Gravenchon-Port Jérôme géré par l’entreprise Esso France d’Exxon, où le syndicat extrémiste CGT reste en grève malgré un accord salarial avec d’autres syndicats.

L’action revendicative a frappé le raffinage et la livraison, et survient alors que les syndicats demandent des augmentations de salaire pour aider les travailleurs à faire face à la flambée de l’inflation et à la crise du coût de la vie.

Bien que le droit de grève soit inscrit dans la constitution française, le gouvernement peut réquisitionner un nombre minimum de personnel nécessaire au maintien d’un service dans certaines circonstances.

La CGT a déclaré qu’elle contesterait les ordonnances devant les tribunaux une fois qu’elle aurait reçu les notifications.

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Veran, a déclaré que la situation était devenue “insupportable” et que les réquisitions devraient conduire à une “très nette amélioration… dans les prochains jours”.

Il a averti que le gouvernement pourrait également réquisitionner du personnel au dépôt TotalEnergies de Dunkerque, dans le nord de la France, où la CGT est également en grève.

M. Veran a ajouté que les commandes n’interviendraient qu’en l’absence de dialogue entre les syndicats et la direction.

Image:

Photo : AP



Des sources gouvernementales ont déclaré qu’il suffisait d’ordonner le retour au travail d’environ 15 à 20 personnes pour que les dépôts fonctionnent à nouveau, ce qui peut être réalisé en réquisitionnant des travailleurs non grévistes et en assurant une protection contre les piquets de grève.

Les débrayages du personnel se poursuivraient au dépôt de Gravenchon-Port Jérôme dans le nord de la France, a déclaré le représentant syndical CGT Thierry Defresne après une réunion avec la direction.

Lire la suite:

Un tiers des stations-service en panne de carburant en France alors que les grèves se poursuivent

Les grèves et la maintenance non planifiée ont mis hors ligne plus de 60 % de la capacité de raffinage française, provoquant de longues files d’attente dans les stations-service françaises et un rationnement dans certaines régions.

M. Defresne a déclaré: “La direction nous a demandé d’autoriser au moins la reprise des livraisons de produits pétroliers disponibles, même si les raffineries restent à l’arrêt.” Il a ajouté que la CGT allait maintenant discuter des prochaines étapes avec les travailleurs.

ExxonMobil a conclu un accord avec deux principaux syndicats pour une hausse de salaire de 6,5 % en 2023, mais la CGT, qui réclame une augmentation de salaire de 10 %, a rejeté l’accord.

TotalEnergies reste dans l’impasse avec les syndicats.