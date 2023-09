Le gouvernement français lutte contre l’épidémie de punaises de lit à Paris et appelle au calme

Le gouvernement français appelle au calme alors qu’il s’efforce de lutter contre une épidémie de punaises de lit dans la capitale Paris.

Des vidéos récentes de Parisiens montrant des punaises de lit infestant les transports publics, les cinémas et d’autres domaines de la vie quotidienne ont conduit à exiger une action gouvernementale.

« Il faut comprendre qu’en réalité, personne n’est à l’abri », a déclaré Emmanuel Grégoire, adjoint au maire de Paris, à la chaîne d’information française LCI.

« Évidemment, il existe des facteurs de risque, mais en réalité, on peut attraper des punaises de lit n’importe où et les ramener à la maison », poursuit-il.

Le ministre des Transports Clément Beaune a déclaré vendredi qu’il s’attaquerait à l’infestation et commencerait à rencontrer les opérateurs de transport dans les prochains jours.

Le problème des insectes n’est pas nouveau : le gouvernement français a lancé il y a trois ans une initiative visant à informer les habitants sur la propagation des punaises de lit et à proposer des ressources pour y faire face à la maison.

L’infestation est rendue encore plus pressante en raison des prochains Jeux Olympiques, qui auront lieu à Paris l’année prochaine.

Les résidents et les étrangers se demandent si le problème des punaises de lit va freiner l’intérêt pour la participation à l’événement sportif international, mais l’adjoint au maire n’est pas inquiet.

« Il n’y a aucune menace pour les Jeux Olympiques », a déclaré Grégoire sur LCI. « Les punaises de lit existaient avant, et elles existeront après. »

L’adjoint au maire Grégoire a appelé les assureurs à inclure une couverture contre les punaises de lit dans les polices d’assurance habitation, car les personnes à faible revenu ont rarement les moyens de faire appel à des sociétés de lutte antiparasitaire.

Les punaises de lit se nourrissent de sang et, même si leurs piqûres sont petites et généralement inoffensives, leur exposition peut provoquer des irritations cutanées et des éruptions cutanées.

