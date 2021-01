La France a été fortement critiquée pour son approche lente des vaccinations contre le COVID-19, n’inoculant que 516 personnes au cours de la première semaine depuis la livraison du vaccin.

Dans le même laps de temps, l’Allemagne a vacciné plus de 200 000 personnes et l’Italie a vacciné plus de 100 000 citoyens.

Une des raisons du retard, ont déclaré des experts, est que la France a adopté une stratégie plus prudente en matière de vaccination, nécessitant une visite de pré-vaccination et le consentement exprès de la personne vaccinée.

La visite de pré-vaccination doit avoir lieu cinq jours avant la livraison du vaccin, a déclaré le ministère de la Santé dans un Guide de 45 pages sur le déploiement du vaccin dans les maisons de soins.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que ce processus de «consentement éclairé» était un «gage de confiance» pour les Français.

Mais les critiques dans le pays font la queue, l’eurodéputé des Verts français Yannick Jadot qualifiant le déploiement de la vaccination de « fiasco » et le parlementaire européen de droite Geoffroy Didier affirmant qu’il avait « honte » de la France.

Eric Ciotti et Damien Abad, tous deux parlementaires issus des républicains de droite, ont demandé une rencontre avec le ministre de la Santé pour discuter de la lenteur des vaccinations, envoyant mercredi une lettre disant: «La France ne peut pas être l’un des derniers pays à vacciner. «

Lundi, au milieu des critiques croissantes, le président Emmanuel Macron a prévu de tenir une réunion pour discuter de la stratégie, a indiqué l’Elysée dans un communiqué remis à l’AFP.

La stratégie de vaccination a déjà été légèrement ajustée.

La Haute Autorité de la Santé de France avait recommandé que les personnes vulnérables vivant dans des maisons de retraite ou d’autres hébergements collectifs soient d’abord vaccinées, mais le pays permettra désormais aux agents de santé de plus de 50 ans d’avoir également accès aux vaccins.

«J’ai demandé aux hôpitaux d’ouvrir immédiatement la vaccination aux professionnels de la santé [over] 50 ans », a tweeté Véran samedi, dans ce que beaucoup ont vu comme un effort pour faire avancer l’effort.

Il a toutefois souligné que certains pays, dont les Pays-Bas, n’ont pas encore commencé leurs campagnes de vaccination.

« Terrorisé qu’il y aurait une opposition farouche, le gouvernement semble reculer, s’excusant d’avoir à vacciner », a déclaré lundi Axel Kahn, chef de la Ligue nationale contre le cancer, à la radio France Inter.

Kahn a déclaré que le pays devait simplifier le processus et ne pas décourager les gens de se faire vacciner.

Certains ont suggéré que le pays avait été trop prudent en raison d’un soutien public défavorable aux vaccins.

La France a toujours l’un des taux d’hésitation à la vaccination les plus élevés au monde, certaines études suggérant que seulement 59% recevraient un vaccin COVID-19 s’il était disponible. Le gouvernement a déclaré vouloir gagner la confiance du public.

« Le vaccin est une opportunité extraordinaire, il ne faut pas avoir peur de se faire vacciner, ni de ne pas y avoir accès. Petit à petit, tout le monde peut être protégé, par ordre de priorité, au fur et à mesure que les vaccins nous sont livrés », a déclaré Véran.

Le déploiement intervient alors que les infections augmentent en France après les vacances et que tout le pays reste soumis à un couvre-feu strict.

Beaucoup craignent également que les variantes du coronavirus britannique et sud-africain, qui, selon les responsables, sont plus transmissibles, ne contribuent à l’augmentation des infections.

Kahn a écrit sur Twitter qu’il appelait à un changement de la stratégie vaccinale de la France parce qu’elle était « établie » avec l’idée qu’il y aurait 5000 infections par jour et qu’elle « n’est plus adaptée à la réalité actuelle et aux menaces de [new COVID-19] variantes. «

L’UE défend la stratégie de vaccination

La Commission européenne a également défendu sa stratégie de vaccination contre les coronavirus, au milieu des critiques croissantes dans les États membres concernant la lenteur du déploiement des vaccins COVID-19 dans la région.

Certains membres de l’UE ont rapidement blâmé le bras exécutif du bloc pour un échec perçu à fournir la bonne quantité de doses.

En Finlande, les autorités sanitaires seraient mécontentes que le pays n’ait reçu qu’environ 40000 doses en décembre, au lieu des 300000 attendues,

Face à un barrage de questions sur les vaccins lors d’une conférence de presse lundi, le porte-parole de la Commission européenne Eric Mamer a déclaré que le principal problème avec le déploiement des programmes de vaccination « est un problème de capacité de production … un problème auquel tout le monde est confronté ».

Dans le cadre de sa stratégie, l’UE a signé six contrats de vaccins avec Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer-BioNTech et CureVac.

Mais seul le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé pour une utilisation jusqu’à présent dans le bloc de 27 pays avec 450 millions d’habitants.

Le régulateur de la santé de l’UE devrait décider mercredi s’il y a lieu de recommander l’autorisation du vaccin Moderna.

Mamer a également clarifié le rôle de la commission dans l’obtention de contrats avec des fabricants potentiels de médicaments.

Il a déclaré que la commission n’avait pas acheté directement des doses de vaccins mais «agissait en tant qu’investisseur» pour financer les sociétés pharmaceutiques développant des vaccins.

L’objectif était d’accélérer les capacités de production et la recherche, tous les pays de l’UE étant libres de décider du nombre de doses qu’ils achèteraient aux producteurs de vaccins de leur choix.