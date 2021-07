« Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus », porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mentionné le lundi. Bien que le nombre quotidien de nouveaux cas reste environ quatre fois inférieur à celui d’avril, Attal a déclaré que le taux d’augmentation s’accélère.

« Nous partons du bas mais cette vague peut monter très vite et elle peut monter très haut. a-t-il déclaré, notant que le taux d’incidence actuel de 86 cas pour 100 000 personnes représente une augmentation de 125 % par rapport à la semaine dernière.

#France entre dans un 4e #COVID-19[FEMININE vague selon le porte-parole du gouvernement. « La couverture vaccinale reste insuffisante », a déclaré Gabriel Attal alors que le Conseil des ministres a approuvé un nouveau projet de loi qui étendra la carte de santé et rendra les jabs obligatoires pour certaines professions. – Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) 19 juillet 2021

Attal a pris la parole après que le Conseil des ministres français a voté l’adoption d’un projet de loi prolongeant le passeport sanitaire du pays et mettant en place la vaccination obligatoire pour certains travailleurs, par exemple ceux du secteur de la santé. Le pass sanitaire, qui enregistre le statut vaccinal ou un résultat de test négatif récent, est actuellement nécessaire pour entrer dans les lieux de loisirs de plus de 60 personnes, et sera nécessaire à partir du mois prochain pour entrer dans les bars et restaurants ou voyager en train.

Les mesures, annoncées la semaine dernière par le président Emmanuel Macron, se sont révélées impopulaires. Les manifestants sont descendus dans les rues des villes françaises la semaine dernière pour dénoncer le « passeports vaccinaux », des émeutes et des incendies criminels ont éclaté à certains endroits.

Plus de 100 000 manifestants sont de nouveau sortis dimanche pour manifester leur colère contre Macron et exiger la démission du président qui a juré un jour qu’il n’introduirait jamais de cartes de santé ou de vaccinations obligatoires.

Dans son discours de la semaine dernière annonçant ces mesures, Macron a déclaré que si les taux de vaccination n’augmentent pas, il « poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français.

Quelque 24,2 millions de personnes en France, soit 36% de la population totale, sont désormais entièrement vaccinées, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé. S’adressant au Parisien samedi, Attal a déclaré que « Désormais, c’est soit une vaccination générale, soit un tsunami viral. Il n’y a pas d’alternative.

