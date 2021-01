Le gouvernement italien a été affaibli par les récents troubles mais survivra jusqu’à la fin de l’année, a déclaré un expert à Euronews.

Le premier ministre Giuseppe Conte s’est adressé aujourd’hui aux sénateurs avant un vote de confiance à son gouvernement. Lundi, il a remporté un vote crucial à la chambre basse du Parlement, remportant une victoire de 321 contre 259.

Cela vient après que la coalition au pouvoir de Conte a perdu la semaine dernière sa majorité au parlement après que des membres du petit mais clé parti Italia Viva de Matteo Renzi aient démissionné.

Renzi et Conte ne sont pas d’accord sur la manière d’utiliser les fonds européens pour relancer l’économie. L’Italie doit recevoir plus d’un quart du plan de relance de 750 milliards d’euros de l’UE, qui sera distribué à la fois sous forme de subventions et de prêts à faible taux d’intérêt.

« Cela restera un gouvernement fragile basé sur une majorité plutôt fragile », a déclaré à Euronews Giovanni Orsina, politologue de la Luiss School of Government de Rome.

« Donc, comme toujours, en Italie, il y a une sorte d’instabilité superficielle. Mais au fond, malgré tous les pourparlers, toutes les discussions, malgré le fait que nous couvrons cette crise depuis des semaines, je crois finalement que le gouvernement sera capable de survivre. »

Regardez l’interview complète d’Orsina dans le lecteur vidéo ci-dessus.