Lorsque le coronavirus a frappé pour la première fois, Miranda Wilt savait qu’une course d’épicerie pourrait être fatale pour ses enfants.

Aiden, 10 ans, et Rosie, 8 ans, sont autistes et légalement handicapées. Wilt, une mère célibataire de 35 ans, a déclaré qu’elle avait trop peur pour quitter la maison elle-même, sans parler de sortir avec ses enfants, qui ne peuvent pas porter de masques.

Elle s’est tournée vers l’épicerie en ligne pour rester en sécurité, mais son allocation mensuelle SNAP de 55 $ couvre à peine les besoins essentiels de la famille, et c’est avant le pourboire et les frais de livraison.

« Je n’ai pas d’autre choix. J’ai un enfant qui a une maladie qui n’a ni traitement ni remède », a déclaré Wilt.

Le gouvernement fédéral a déclaré que les Américains devraient rester à la maison et faire leurs courses en ligne, ce qui entraînerait une explosion de 300% des achats de produits alimentaires en ligne. Mais une majorité d’Américains qui dépendent des bons d’alimentation n’ont pas d’autre choix que de faire leurs achats en personne, car le gouvernement fédéral autorise les achats en ligne avec des avantages SNAP uniquement dans des circonstances limitées dans 47 États. Pour ceux qui peuvent faire des achats sur le Web, les coûts peuvent être choquants pour les familles qui ont à peine assez à manger en partie parce que les avantages SNAP ne peuvent pas être utilisés pour payer les frais de livraison ou les pourboires.

«Les produits d’épicerie ont augmenté de façon spectaculaire, votre lait, vos œufs», a déclaré Wilt. « Vous cherchez 15 $ pour des frais de livraison. »

Sur 38 millions d’Américains recevant des coupons alimentaires, seulement 1,4 million ont pu acheter de la nourriture en ligne depuis 2019, lorsque le ministère américain de l’Agriculture a commencé à autoriser les bénéficiaires de SNAP à acheter de la nourriture sur le Web dans le cadre d’un programme pilote limité.

Vendredi, le président Joe Biden a signé un décret appelant l’USDA à étendre et à étendre les programmes fédéraux d’aide à la nutrition pour aider des millions d’Américains qui se sont retrouvés au chômage à cause de la pandémie COVID-19, mais l’ordonnance ne faisait aucune mention de l’accès aux achats de produits alimentaires en ligne. . La semaine dernière, Biden a appelé à prolonger les avantages de SNAP jusqu’à la fin de l’année dans le cadre de son plan de relance proposé de 1,9 billion de dollars au Congrès.

Avec plus de 414000 décès dus au COVID-19 et une escalade aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention continuent de recommander aux gens d’éviter de faire leurs courses en personne. Leslie M. Kantor, professeur à la Rutgers School of Public Health du New Jersey, a déclaré que la nouvelle recherche de contacts en dehors du Royaume-Uni montrait que l’emplacement le plus fréquent que les gens avaient visité avant d’être testé positif pour le coronavirus était un supermarché.

50 millions d’Américains aux prises avec l’insécurité alimentaire

Le coronavirus n’a pas causé le problème de la faim dans le pays, mais il l’a aggravé. Avant la pandémie, plus de 35 millions de personnes étaient aux prises avec l’insécurité alimentaire. Maintenant, ce nombre est plus proche de 50 millions, et c’est pire parmi les personnes de couleur, selon un récent rapport de Feeding America, une organisation de lutte contre la faim. Dans de nombreux cas, les personnes vivant sur le seuil de pauvreté – défini comme 26174 $ pour une famille de quatre personnes – sont des travailleurs essentiels, n’ont pas d’assurance maladie ou vivent dans des maisons multigénérationnelles, des facteurs qui les rendent tous plus vulnérables au COVID-19.

Trente et un pour cent des ménages américains, soit environ 40 millions de personnes, achètent des produits d’épicerie en ligne, mais moins de 5% des utilisateurs de SNAP peuvent se permettre de le faire.

Les avantages SNAP ne dépassent en moyenne que 1,40 $ par personne et par repas. Les experts en insécurité alimentaire disent depuis longtemps que les avantages de SNAP ne fournissent pas suffisamment de nourriture pour soutenir une vie active et saine.

Et le prix de la nourriture n’a fait qu’augmenter car la pandémie a maintenu les travailleurs chez eux. Les Américains dépensent maintenant en moyenne 184 $ en épicerie chaque semaine, contre 159 $ avant l’épidémie. Environ 48% des acheteurs ont déclaré payer plus pour les articles.

Le projet pilote d’épicerie en ligne de l’USDA pour les bénéficiaires de SNAP est disponible uniquement via Amazon, Walmart, Aldi et quelques autres détaillants disséminés à travers le pays. Cela n’inclut pas les petits magasins communautaires, les marchés fermiers ou les magasins à rabais où les cents sur un dollar vont généralement plus loin. Le plus grand défi est que le ministère de l’Agriculture doit approuver chaque magasin de chaque État pour accepter le paiement via un système de code PIN, un processus qui peut prendre une année complète et a créé un énorme arriéré.

Dans le cadre de la relance de 900 milliards de dollars COVID-19 adoptée le mois dernier, le Congrès a alloué 5 millions de dollars pour un soutien technique à l’USDA afin d’étendre les programmes alimentaires en ligne. Mais aucun changement n’a été apporté pour absorber les coûts supplémentaires associés à l’achat de nourriture en ligne malgré l’urgence de santé publique.

Les destinataires de SNAP disent qu’il est trop cher d’acheter en ligne

Virginia Hodge, 44 ans, de Newark, Ohio, a été licenciée en mars. Depuis que ses allocations de chômage sont épuisées, elle nourrit ses trois enfants PB&J tous les jours pour augmenter ses 46 $ par semaine en dollars SNAP.

Hodge, atteinte de la maladie de Crohn, un trouble qui attaque le système digestif et est traitée avec des immunosuppresseurs, n’a passé une commande en ligne qu’une seule fois après une poussée qui l’a amenée à l’hôpital pendant 17 jours. Hodge a déclaré qu’elle ne pouvait pas payer 20 $ de pourboire et de livraison chaque semaine alors qu’elle avait du mal à garder l’électricité, l’eau et le chauffage en plein hiver.

«C’est 80 $», a déclaré Hodge à propos d’un mois de frais de livraison. « C’est ma facture d’eau. »

Hodge a déclaré que son médecin ne la laisserait pas retourner au travail tant qu’elle ne serait pas vaccinée contre le virus, ce qui ne le sera peut-être pas avant l’été. Si les achats de nourriture en ligne étaient plus abordables, a-t-elle déclaré, elle ne ferait pas de panique semaine après semaine, essayant d’éviter les foules ou d’entrer en contact avec quelqu’un qui ne porte pas correctement un masque.

Les bénéficiaires de SNAP qui achètent de la nourriture en ligne peuvent dépenser plus d’un tiers de leurs avantages totaux – entre 45 $ et 98 $ – sur un seul achat en raison de coûts alimentaires plus élevés et d’un inventaire limité, selon des données exclusives partagées avec USA TODAY obtenues par le biais de demandes du Freedom of Information Act de unBox, une organisation dirigée par des étudiants basée en Californie et travaillant à lutter contre l’insécurité alimentaire et les politiques.

Les achats en ligne avec des bons d’alimentation ont atteint un sommet en juin juste avant que les États ne commencent à rouvrir les restrictions de quarantaine COVID-19, dans certains cas jusqu’à 19% dans des États comme le Kentucky, puis ont stagné en raison des nombreux obstacles à l’accès, ont déclaré des chercheurs.

Mais les chercheurs ont déclaré qu’il existe très peu de données sur les personnes qui utilisent les coupons alimentaires pour acheter de la nourriture en ligne.

Le manque de données a rendu difficile pour les décideurs et les administrateurs de savoir comment allouer les ressources et de s’assurer que le pilote de l’USDA est réussi, a déclaré Charlie Hoffs, co-fondateur d’UnBox.

Les détaillants offrent des options limitées pour les clients SNAP

Dans un e-mail adressé à USA TODAY, Chris Rogers, vice-président de la vente au détail chez Instacart, a refusé de partager le nombre d’utilisateurs de SNAP utilisant la plate-forme, mais a déclaré que «le programme a dépassé nos attentes».

Rogers a déclaré que la société reconnaissait à quel point les frais de livraison et de ramassage pourraient être difficiles pour les familles les plus vulnérables économiquement du pays. Dans l’espoir d’aider à subventionner les coûts pour les bénéficiaires de SNAP, Instacart a commencé à renoncer aux frais de livraison en décembre pour les « trois premières commandes EBT pour chaque client avec une carte EBT valide associée à son compte » jusqu’au 16 mars.

Pour le moment, Instacart permet aux clientspayer avec des bons alimentaires pour acheter de la nourriture uniquement chez Aldi. Rogers a déclaré qu’Instacart avait fait pression sur l’USDA pour qu’il approuve davantage de détaillants sur l’application.

Avec Amazon, les clients bénéficiaires de SNAP peuvent accéder à plus de 100 000 articles et bénéficier de la livraison gratuite sur les commandes de plus de 25 $. Les bénéficiaires de SNAP ont également un accès gratuit à Amazon Fresh avec livraison gratuite sur les commandes de plus de 35 $ dans la plupart des États.

Mais de nombreux utilisateurs de SNAP vivent dans des quartiers à faible revenu en dehors de ces zones de livraison.

C’est le cas de Jackie Klade, 36 ans, de Wasau, Wisconsin, qui ne trouve pas de magasin pour livrer gratuitement ses courses dans sa ville natale.

Klade est la mère de jumeaux autistes de 11 ans, dont l’un a eu un stimulateur cardiaque l’année dernière. Le médecin de son fils lui a prescrit un régime strict de légumes et de légumineuses pour traiter sa maladie cardiaque pédiatrique.

«Je ne peux pas nourrir mes enfants avec des pâtes ou des boîtes de spaghettios», dit-elle.

Avant la pandémie, elle travaillait à temps partiel dans une cuisine et recevait 37 $ par mois en prestations SNAP. Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, un démocrate, a étendu le montant maximal aux ménages en octobre, portant son allocation à environ 450 dollars par mois.

Sans l’attribution d’urgence SNAP, Klade a dit, « ce serait de retour au garde-manger pour nous. »

Certains législateurs ont fait de leur priorité d’améliorer les options alimentaires saines pour les bénéficiaires de SNAP. Le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, un démocrate, a proposé en juillet une législation qui créerait un portail et une application en ligne qui permettraient à davantage de discounters, de petits détaillants et d’agriculteurs de vendre en ligne aux Américains payant avec des avantages SNAP.

«Cette étape importante aidera des millions de personnes à mettre de la nourriture sur la table en toute sécurité, en particulier dans les zones rurales et auprès de petits détaillants communautaires», a déclaré Durbin.

Au Texas, Wilt a déclaré que les derniers mois avaient fait des ravages, en particulier après que son aide-soignant à domicile ait quitté en mars. Incapable de travailler ou de renvoyer les enfants à l’école, elle a dû gérer pratiquement à la fois l’éducation des enfants et les soins médicaux.

Sa plus jeune, Rosie, est l’une des 26 personnes connues dans le monde – et la seule au Texas – avec une mutation rare du gène USP7 qui entrave les fonctions corporelles normales. En conséquence, elle est non verbale et a des problèmes physiques et développementaux qui la rendent extrêmement à haut risque.pour COVID-19.

Wilt a déclaré qu’elle attendait que le gouvernement s’occupe de familles comme la sienne, qui comptent des dollars chaque mois pour nourrir leurs enfants tout en essayant d’éviter une peste mortelle.

« Ils nous ont sur une boule et une chaîne », dit-elle.