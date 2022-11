Le gouvernement fédéral va revoir la sécurité après qu’un détenu a tenté de tirer sur un visiteur

WASHINGTON (AP) – Les responsables commenceront à évaluer les protocoles de sécurité dans les camps de prisonniers fédéraux à travers les États-Unis après un “incident terrifiant” ce week-end lorsqu’un détenu a obtenu une arme à feu et a tenté de tirer sur un visiteur dans la tête d’un camp de prisonniers en Arizona, le directeur du Bureau des prisons a déclaré mardi.

La réalisatrice Colette Peters a déclaré à l’Associated Press que l’épisode qui s’est produit dimanche à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona, était un “incident terrifiant qui s’est produit”.

Le détenu a sorti l’arme, l’a pointée sur la tête du visiteur et a appuyé sur la gâchette, ont indiqué des responsables. Mais l’arme a mal fonctionné et personne n’a été blessé. Le Bureau des prisons a déclaré que l’arme avait été dissimulée à l’intérieur de la prison. Les responsables ont déclaré que le détenu avait été maîtrisé après l’incident et que l’arme à feu avait été saisie.

Cela a marqué une faille de sécurité et une violation de protocole étonnantes dans le plus grand système correctionnel du pays, soulevant des questions sur les pratiques de sécurité en place dans l’agence responsable de plus de 150 000 détenus fédéraux.

Les autorités fédérales ont ouvert une enquête sur l’incident. Les autorités tentent toujours de recueillir des détails sur ce qui s’est passé précisément et travaillent pour déterminer comment le détenu a pu obtenir une arme à feu en prison.

L’incident de dimanche s’est produit dans un camp de prisonniers fédéral à sécurité minimale – dont la plupart n’ont même pas de clôtures et de détenus que le Bureau des prisons considère comme le risque de sécurité le plus faible. Les camps de prisonniers fédéraux ont été initialement conçus avec une faible sécurité pour faciliter les opérations et pour permettre aux détenus chargés d’effectuer des travaux dans la prison, comme l’aménagement paysager et l’entretien, d’éviter de s’enregistrer et de sortir à plusieurs reprises d’un établissement pénitentiaire principal. Mais le laxisme de la sécurité a ouvert une porte d’entrée pour la contrebande, comme la drogue, les téléphones portables et les armes.

« La sûreté et la sécurité de toutes nos institutions sont notre priorité absolue, y compris nos camps. Et donc, quel incident terrifiant s’est produit. Je suis tellement content que cela n’ait pas eu le résultat négatif qu’il aurait pu donner à la situation », a déclaré Peters à l’AP.

“Nous sommes impatients d’évaluer les protocoles de sécurité dans nos camps et de voir si nous avons des changements à apporter”, a-t-elle déclaré.

Le Bureau des prisons, qui a fait face à une myriade de crises ces dernières années, a également eu du mal à endiguer le flux de contrebande. En 2020, les enquêteurs ont trouvé une arme chargée qui avait été introduite en contrebande dans le Metropolitan Correctional Center – la prison fédérale où Jeffrey Epstein s’est suicidé. L’arme a été retrouvée après un verrouillage d’une semaine qui a conduit à une enquête criminelle sur l’inconduite des agents correctionnels.

Une enquête en cours de l’AP a révélé des failles profondes et jusque-là non signalées au sein de l’agence, notamment des abus importants, de la négligence et des faux pas de leadership. Peters a été engagé cet été après la démission de l’ancien directeur de l’agence à la suite des reportages d’AP sur l’agence.

Peters s’est engagé à apporter une nouvelle transparence à une agence qui a longtemps été un havre de secret et de dissimulation.

Michael Balsamo et Michael R. Sisak, Associated Press