LAS VEGAS — Lorsqu’Andria Peterson a commencé à travailler comme pharmacienne clinicienne dans les unités de soins intensifs pédiatriques et néonatals de l’hôpital dominicain St. Rose à Henderson, Nevada, en 2009, elle a été témoin des effets dévastateurs de la crise des opioïdes sur les plus jeunes patients de l’hôpital.

Elle se souvient très bien d’un bébé qui est resté à l’USIN pendant 90 jours avec le syndrome d’abstinence néonatale, une forme de sevrage, parce que sa mère avait consommé des substances pendant sa grossesse.

La mère venait tous les jours, a déclaré Peterson. Elle a pris trois bus pour se rendre à l’hôpital et voir son bébé. Peterson la regardait chanter pour lui certains jours et lui faire la lecture d’autres jours.

«J’ai vu à l’USIN l’amour qu’elle avait pour ce bébé», a déclaré Peterson. “En fin de compte, elle a perdu la garde.”

À l’époque, a déclaré Peterson, elle pensait qu’il était possible de faire davantage pour aider des personnes comme cette mère. C’est pourquoi, en 2018, elle a fondé Empowered, un programme qui offre des services aux femmes enceintes et en post-partum qui ont des antécédents de consommation d’opioïdes ou de stimulants ou qui consomment actuellement des drogues.

Le programme aide environ 100 femmes à tout moment, a déclaré Peterson. La grossesse motive souvent les gens à rechercher un traitement pour toxicomanie, a-t-elle déclaré. Pourtant, des obstacles importants se dressent sur le chemin de celles qui souhaitent recevoir des soins, alors même que les taux nationaux de surdoses mortelles de drogues pendant et peu après la grossesse continuent d’augmenter. Outre le risque de surdosage, la consommation de substances pendant la grossesse peut entraîner naissance prématurée, faible poids à la naissance et syndrome de mort subite du nourrisson.

Une initiative fédérale visant à lutter contre ces surdoses distribue des millions de dollars aux États pour aider à financer et à étendre des programmes comme Empowered. Six états recevra une subvention de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration pour accroître l’accès au traitement pendant et après la grossesse. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nevada distribue la part de l’État de ce financement, soit environ 900 000 $ par an pendant trois ans maximum, pour aider le programme Empowered à s’étendre dans le nord du Nevada, notamment en établissant un bureau à Reno et en envoyant du personnel mobile dans les communautés rurales voisines. .

D’autres États tentent de répartir les fonds fédéraux pour maximiser leur portée. Les responsables de l’État du Montana ont accordé la dernière subvention de 900 000 $ de leur État à une poignée d’organisations depuis la première réception d’un financement en 2020. Le Connecticut, l’Iowa, le Maryland et la Caroline du Sud recevront également 900 000 $ chacun.

Les autorités espèrent que ces aides financières contribueront à freiner la hausse des surdoses.

Les décès dus à des surdoses de drogue ont été touchés des records en 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Des données préliminaires plus récentes montrent que les taux de surdoses mortelles de drogues ont continué à augmenter depuis.

Les décès chez les femmes enceintes et en post-partum ont également augmenté. Les homicides, les suicides et les surdoses de drogues sont les principales causes de décès liés à la grossesse.

Surdoses mortelles chez les femmes enceintes et en post-partum augmenté d’environ 81% de 2017 à 2020, selon une étude de 2022. Sur les 7 642 décès signalés liés à la grossesse au cours de ces années, 1 249 étaient des surdoses. Les taux de décès par surdose d’opioïdes liés à la grossesse avaient déjà plus que doublé de 2007 à 2016.

Pendant ce temps, les mères et futures mères des régions rurales du pays, certains des plus durement touchés par la crise des opioïdes, sont confrontés à de plus grands obstacles en matière de soins en raison du nombre réduit d’établissements de traitement spécialisés dans les personnes enceintes et en post-partum dans leurs communautés et moins de prestataires qui peut prescrire de la buprénorphine, un médicament utilisé pour traiter la dépendance aux opioïdes.

Il est difficile d’obtenir des données distinguant les taux de mortalité par surdose chez les femmes enceintes et en post-partum dans les zones urbaines et rurales, mais des études ont trouvé des taux plus élevés de syndrome de sevrage néonatal aux opioïdes dans les régions rurales du pays. Les femmes des zones rurales également sont morts à des taux plus élevés des surdoses de drogue en 2020 par rapport aux femmes des zones urbaines, tandis que le taux global et le taux chez les hommes étaient plus élevés dans les zones urbaines.

Au Nevada, une mortalité maternelle en 2022 et rapport sur la morbidité maternelle sévère a constaté que la plupart des décès liés à la grossesse dans l’État, soit 78 %, se sont produits dans le comté de Clark, qui abrite Las Vegas et abrite les deux tiers de la population de l’État. Cependant, les comtés ruraux de l’État avaient le taux de mortalité lié à la grossesse le plus élevé – 179,5 pour 100 000 naissances vivantes – tandis que celui du comté de Clark était de 123 pour 100 000 naissances vivantes.

Au cours d’une événement récent animé par Empowered, quatre mères ont raconté leurs luttes contre la dépendance pendant leur grossesse. «Je n’ai jamais eu l’intention de devenir toxicomane», a déclaré une mère nommée Amani. “J’ai toujours voulu sortir du cycle des rechutes et de la consommation de drogues.”

Amani, qui a demandé à être identifiée uniquement par son prénom par crainte de la stigmatisation associée à la consommation de drogues pendant la grossesse ou après l’accouchement, a déclaré avoir trouvé le soutien dont elle avait besoin pour traiter sa dépendance en 2021. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à demander de l’aide chez Empowered.

La consommation de substances pendant la grossesse ou après l’accouchement est « incroyablement stigmatisante », a déclaré Emilie Bruzelius, boursière postdoctorale au Département d’épidémiologie de la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia et auteur d’un ouvrage sur la santé publique. étude des tendances en matière de surdose de drogue mortalité pendant et après la grossesse. La stigmatisation et la peur d’interagir avec les services de protection de l’enfance ou les forces de l’ordre empêchent les gens de demander de l’aide, a-t-elle déclaré.

UN Étude de la Rand Corporation ont constaté que les États ayant des politiques punitives à l’égard des mères souffrant de troubles liés à l’usage de substances ont plus de cas de syndrome d’abstinence néonatale. Le Nevada en faisait partie.

Les chercheurs ont découvert qu’en plus de craindre d’être punies, de nombreuses femmes n’ont pas accès à un traitement pendant et après la grossesse parce que peu de centres ambulatoires se spécialisent dans le traitement des mères.

Le Nevada et le Montana disposaient de moins d’un établissement de traitement proposant des programmes spécialisés pour les femmes enceintes et post-partum pour 1 000 femmes en âge de procréer souffrant de troubles liés à l’usage de substances, le Montana se classant dans le quintile le plus bas.

One Health, un centre de santé communautaire couvrant les vastes plaines du sud-est du Montana, utilise l’argent fédéral nouvellement accordé pour former des spécialistes du soutien par les pairs en tant que doulas, des professionnels spécialisés dans l’accouchement qui peuvent fournir un soutien tout au long de la grossesse et après.

Megkian Doyle, qui dirige le travail communautaire du centre, a déclaré que dans un cas, une survivante du trafic sexuel qui avait été droguée par ses agresseurs avait travaillé avec une doula de récupération pour se préparer aux déclencheurs potentiels d’être exposée à du personnel médical ou d’avoir besoin d’une intraveineuse. Dans une autre, une mère en convalescence stable après une dépendance a pu garder son bébé lorsque le personnel de l’hôpital a appelé les services de protection de l’enfance parce qu’elle avait déjà un plan de sécurité avec sa doula et l’agence.

Après la naissance, les doulas de rétablissement rendent visite aux familles quotidiennement pendant deux semaines, « la période pendant laquelle les surdoses, les rechutes et les suicides se produisent », a déclaré Doyle. Les travailleurs, dans leur rôle de soutien par les pairs, peuvent continuer à aider les clients pendant des années.

Alors que les soins de doula, rarement couverts par une assurance, sont inabordables pour beaucoup, Medicaid couvre généralement les soins de soutien par les pairs. Fin septembre, 37 États et Washington, DC, avaient avantages Medicaid étendus pour couvrir les soins pendant 12 mois post-partum. Le Montana et le Nevada ont approuvé des plans en ce sens. Les centres de santé d’États tout aussi ruraux en ont pris note. La dernière cohorte de doulas de rétablissement du programme comprend cinq spécialistes du soutien par les pairs de l’Utah.

Avec son approche tenant compte des traumatismes, le programme Empowered, basé au Nevada, adopte une approche différente.

Le programme vise à répondre aux besoins les plus pressants de ses participants, qui varient selon les personnes. Certaines personnes ont besoin d’aide pour obtenir une pièce d’identité émise par le gouvernement afin de pouvoir accéder à d’autres services sociaux, y compris l’aide des garde-manger, a déclaré Peterson, fondateur et directeur exécutif. D’autres peuvent avoir avant tout besoin d’un logement sûr.

Empowered n’est pas basé sur l’abstinence, ce qui signifie que ses participants ne perdent pas l’accès aux services s’ils rechutent ou consomment des substances tout en cherchant de l’aide. Étant donné que certains participants peuvent consommer activement des drogues, le bureau Empowered est également un site de distribution de naloxone, un médicament contre les surdoses, et de bandelettes de test qui détectent le fentanyl, un puissant opioïde synthétique qui a contribué à l’augmentation des taux de surdoses mortelles ces dernières années. Le personnel du programme dispense également des informations sur les effets des médicaments sur le bébé à naître pendant la grossesse.

Pouvoir être honnête avec le personnel d’Empowered a fait une différence pour Amani.

« Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai trébuché et suis tombée, mais j’ai essayé de me relever et je suis tombée à nouveau », a-t-elle déclaré.

L’objectif n’est pas seulement de stabiliser la vie des participants, mais aussi de les rendre résilients – quelle que soit la situation de chaque individu. Pour beaucoup, cela implique d’avoir un logement stable, la sécurité alimentaire, la sécurité de l’emploi et la garde de leurs enfants.

Pour elle, a déclaré Amani, le programme Empowered signifie amour, soutien et ne pas être seule.

« Je ne serais pas là, littéralement, sans eux », a-t-elle déclaré.

(KFF Actualités Santéanciennement connu sous le nom de Kaiser Health News (KHN), est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF — la source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé.)

©2023 Actualités Santé KFF. Distribué par Tribune Content Agency, LLC.