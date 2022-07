Le gouvernement fédéral s’excuse officiellement auprès des proches du 2e bataillon de construction

Le gouvernement fédéral présentera officiellement ses excuses aux descendants et aux proches des hommes du bataillon de construction n ° 2 cet après-midi, 106 ans après la formation du bataillon historique qui a fait face au racisme anti-noir pendant la Première Guerre mondiale.

Le bataillon basé en Nouvelle-Écosse était le première unité militaire au Canada composée principalement de personnel noir. Le bataillon était principalement utilisé dans des situations de non-combat pour dégager des arbres, construire des routes et entretenir des voies ferrées.

Les hommes ont d’abord été déployés en France, construisant des routes et fournissant de l’eau à d’autres hommes enrôlés. (Archives de la Nouvelle-Écosse)

Anita Anand, ministre de la Défense nationale, et Frances Allen, vice-chef d’état-major de la défense, lieutenant-général, et des membres du comité consultatif national sur les excuses assisteront à l’événement à Truro, en Nouvelle-Écosse.

L’événement commence aujourd’hui avec un défilé à 12 h 30 HA et une cérémonie qui suivra au Club d’athlétisme amateur de Truro, le même endroit où le bataillon de construction no 2 se serait entraîné.

“Aucun mot ne pourra jamais compenser ces torts historiques, et nous nous engageons à tirer les leçons de cette histoire pour bâtir des Forces armées canadiennes plus inclusives et à attirer des gens talentueux dans l’armée qui reflètent la diversité du Canada”, a déclaré Anand à CBC. Matinée d’information hôte Portia Clark vendredi.

Matinée d’information – N.-É.8:21Le ministre de la Défense du Canada présente des excuses nationales au 2e bataillon de construction Anita Anand représentera le gouvernement Trudeau à Truro, lors des excuses officielles du gouvernement fédéral aux descendants et aux membres du bataillon de construction no 2. En plus d’être ministre de la Défense nationale, elle a également grandi à Kentville. Écoutez son interview.

Elle a déclaré que le gouvernement fédéral mettait en œuvre une formation sur la diversité et l’inclusion au sein des Forces armées canadiennes, des sondages pour lutter contre le harcèlement et la discrimination, et a créé un groupe d’experts contre le racisme qui a défini 13 domaines pour lutter contre la discrimination.

“Nous devons nous assurer que nous construisons des Forces armées canadiennes où tous ceux qui portent un uniforme peuvent servir de manière sûre, respectée et protégée”, a déclaré Anand.

“C’est un défi, en particulier dans l’environnement polarisé d’aujourd’hui, mais c’est une question que nous prenons très au sérieux pour nous assurer que nous avons des forces armées où l’égalité, la non-discrimination et l’égalité de traitement au sens large caractérisent l’institution.”

Action significative

Les membres du bataillon de construction no 2 s’alignent à Truro avant de partir pour l’Angleterre et la France pendant la Première Guerre mondiale. (Soumis par George Borden)

Mais certains militants antiracistes et descendants de membres du bataillon espèrent que le gouvernement fédéral ira au-delà des excuses formelles et prendra des “mesures significatives” pour faire plus pour les communautés noires, en améliorant la santé et le bien-être des Noirs, l’éducation et les opportunités économiques et d’emploi.

Le Black Cultural Centre de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le gouvernement fédéral, a créé une base de données pour aider à identifier les membres du bataillon et leurs descendants.

Des personnes du Canada, des États-Unis, de la Barbade et des Antilles ayant des liens avec le bataillon devraient se rendre à Truro.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.