Le gouvernement fédéral se prépare déjà à ce que les organisateurs appellent le « Freedom Convoy 2.0 »

Le gouvernement fédéral se prépare déjà à faire face à une nouvelle manifestation de convoi prévue pour février, a déclaré jeudi soir le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau devant une commission parlementaire.

Témoignant devant un comité spécial de députés et de sénateurs chargé d’étudier l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à la manifestation qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa et bloqué plusieurs passages frontaliers l’hiver dernier, Jody Thomas a déclaré que les responsables savaient qu’une deuxième manifestation de convoi était en cours travaille et son collègue Mike MacDonald, secrétaire adjoint du cabinet pour la sécurité et le renseignement, a déjà commencé à se préparer.

“M. MacDonald a déjà présidé des réunions pour commencer à voir comment nous allons réagir”, a déclaré Thomas en réponse à une question du sénateur Peter Harder. « DM [deputy ministers] se réunira pour la première fois à ce sujet cette semaine.”

Ses commentaires interviennent une semaine après que James Bauder, le fondateur d’un groupe appelé Canada Unity et l’un des organisateurs de la manifestation du convoi de l’hiver dernier, a publié sur les réseaux sociaux appelant à ce qu’un Freedom Convoy 2.0 descende sur Ottawa du 17 au 21 février 2023. .

Bauder, qui faisait partie des personnes arrêtées en février dernier, fait face à plusieurs accusations. L’une de ses conditions de libération sous caution est de ne pas retourner au centre-ville d’Ottawa.

Les leçons de la dernière fois

Thomas a déclaré que le gouvernement avait tiré un certain nombre de leçons de la manifestation des convois de l’hiver dernier – leçons qu’il a déjà commencé à appliquer.

Thomas a déclaré que deux problèmes sont ressortis de la manifestation : la menace posée par certains extrémistes violents à motivation idéologique (IMVE) qui ont participé à la manifestation et la façon dont le gouvernement comprend les renseignements nationaux à source ouverte.

“Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir sur Twitter et comprendre ce qui se passe”, a déclaré Thomas au comité. “Vous devez utiliser des outils, l’intelligence artificielle, ce genre de choses.”

Le conseiller à la sécurité nationale, Jody Thomas, a déclaré aux parlementaires que des leçons avaient été tirées pour faire face à toute future manifestation de convoi. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Bien que Twitter soit public, il existe toujours des droits à la vie privée, un cadre juridique est donc nécessaire, a-t-elle déclaré.

“Comprendre les informations et les tendances qui existent sans les associer à des individus qui ne sont pas des personnes d’intérêt pour les forces de l’ordre ou les agences de renseignement est un problème important et complexe et c’est quelque chose sur lequel nous concentrons une quantité importante de travail, mais nous pas encore de réponse.”

MacDonald a déclaré que les leçons tirées de la manifestation du convoi ont aidé les responsables à gérer la manifestation de motos Rolling Thunder le printemps dernier et une manifestation le jour de la fête du Canada. Thomas a déclaré que ne pas autoriser les camions à s’arrêter était une autre leçon apprise.

Le gouvernement a également appris qu’il doit prendre plus au sérieux les extrémistes violents à motivation idéologique au Canada, a déclaré Thomas.

“Nous sous-estimons et sous-estimons – probablement plus – les extrémistes aux motivations idéologiques”, a-t-elle déclaré au comité. “Ce problème existe au Canada et il est là pour rester. Nous devons comprendre de quoi il s’agit et avoir les outils pour y remédier.”

Menace d’armes

L’audience de jeudi soir a eu lieu peu de temps après la levée des scellés d’un mandat de perquisition, révélant que le nombre d’armes à feu, de munitions et de bombes artisanales saisies au blocus du passage frontalier à Coutts, en Alberta, était beaucoup plus important qu’on ne le savait auparavant.

Thomas a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’étendue de la cache, mais que la présence d’armes à Coutts a influencé la réflexion du gouvernement fédéral sur la manifestation à Ottawa.

« Nous savions qu’Ottawa était loin d’être clair et nous commencions à entendre le même langage — armes dans les plates-formes, armes à Ottawa, connaissance des armes… il aurait été négligent de ne pas faire les mêmes présomptions sur le potentiel des armes dans Outaouais.”

Thomas a également déclaré au comité que les menaces en ligne contre les fonctionnaires avaient fortement augmenté au moment de la manifestation. “C’était une préoccupation importante.”

Thomas a également été interrogé, en particulier par des députés conservateurs, sur l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence et le seuil qu’il appliquait pour l’invoquer.

Plus tard, le comité a entendu Jacob Wells, cofondateur de la plateforme de financement participatif GiveSendGo, qui a déclaré que 59 % des fonds recueillis pour le convoi provenaient du Canada tandis que 37 % provenaient des États-Unis.

Wells a également été confronté à des questions du comité sur certaines des campagnes de financement participatif que son site a hébergées, telles que celles destinées aux membres des Proud Boys. Interrogé par le député néo-démocrate Matthew Green s’il savait que les Proud Boys étaient répertoriés comme une organisation terroriste au Canada, Wells a souligné que ce n’était pas aux États-Unis.