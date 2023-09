Le gouvernement fédéral se demande toujours si la loi « imparfaite » sur les urgences a besoin d’une mise à jour

Le gouvernement fédéral affirme qu’il examine toujours la nécessité de mettre à jour la Loi sur les mesures d’urgence afin de préciser la définition de ce qui constitue une menace à la sécurité nationale.

Jeudi, le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a publié un rapport d’étape semestriel informer le premier ministre Justin Trudeau des recommandations issues de l’enquête publique de l’année dernière.

Même si LeBlanc a déclaré dans le rapport que de nombreux ministères et organismes continuent d’examiner les conclusions du commissaire Paul Rouleau, il n’a pas précisé d’une manière ou d’une autre si le gouvernement donnerait suite à certaines des recommandations les plus controversées.

Plus tôt cette année, Rouleau a publié un rapport très attendu selon lequel le gouvernement Trudeau avait atteint le seuil « très élevé » nécessaire pour invoquer la loi controversée en février 2022 pour lutter contre l’occupation du centre-ville d’Ottawa par le convoi de protestation.

Mais Rouleau, juge de la Cour d’appel de l’Ontario, a également écrit que les manifestations qui ont bloqué le centre-ville d’Ottawa au début de 2022 constituaient une urgence qui aurait pu être évitée. Il a formulé 56 recommandations visant à améliorer la manière dont les forces de police réagissent aux grandes manifestations et dont elles communiquent entre elles, et a suggéré des amendements à la loi sur les situations d’urgence elle-même.

L’un des points de friction au cours des six semaines de témoignages de l’année dernière était de savoir si le gouvernement avait atteint le seuil légal pour invoquer la loi.

La loi stipule que le Cabinet doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il existe une urgence relative à l’ordre public – que la loi définit comme une urgence qui « découle de menaces à la sécurité du Canada qui sont si graves qu’elles constituent une urgence nationale ».

La loi s’en remet à la définition des menaces du Service canadien du renseignement de sécurité, qui comprend la violence grave contre des personnes ou des biens, l’espionnage, l’ingérence étrangère ou l’intention de renverser le gouvernement par la violence.

Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault, répond à une question d’un avocat alors qu’il témoigne devant la Commission d’urgence pour l’ordre public le 21 novembre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Le directeur du SCRS, David Vigneault, a témoigné qu’il était favorable à l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, même s’il ne croyait pas que le soi-disant Convoi de la liberté répondait à la définition de menace à la sécurité nationale de son agence.

Dans son rapport final, Rouleau a soutenu que la définition de « menaces à la sécurité du Canada » dans la Loi sur le SCRS devrait être supprimée de la Loi sur les mesures d’urgence.

« Le rapport final de la commission souligne que même si la loi est imparfaite ou désuète à certains égards, elle est fermement ancrée dans les principes de la primauté du droit et de la responsabilité publique », écrit LeBlanc dans le rapport à Trudeau.

« Néanmoins, les recommandations liées à la loi et aux modifications proposées font l’objet d’un examen attentif dans le cadre de la réponse du gouvernement, qui tracera la voie à suivre pour la loi et contribuera à garantir que le gouvernement fédéral est mieux placé pour répondre à de futurs événements similaires. d’importance nationale. »

La GRC réfléchit à des moyens d’améliorer le maintien de l’ordre lors des manifestations

Rouleau a longuement écrit dans son rapport final sur le dysfonctionnement de la police dans la capitale lors de la manifestation du convoi. Vingt-sept de ses recommandations portent sur le maintien de l’ordre. Plusieurs d’entre elles portent sur l’amélioration de la façon dont les organismes chargés de l’application de la loi travaillent ensemble et sur la façon dont les renseignements sont recueillis et partagés.

En réponse, LeBlanc a souligné trois rapports – en préparation ou récemment terminés – qui façonneront probablement la GRC pour les années à venir : l’examen en cours par son gouvernement du programme de police contractuelle de la GRC, un prochain rapport du Comité de la sécurité nationale et du renseignement du Les parlementaires sur la police fédérale et le rapport de la Commission sur les pertes massives de mars dernier.

Cette commission a étudié la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse et a formulé 130 recommandations, notamment des mesures visant à améliorer la façon dont la GRC gère les crises.

LeBlanc a déclaré dans le rapport que la GRC « réfléchit » à des moyens d’améliorer le maintien de l’ordre lors d’événements d’ordre public et qu’elle travaille avec le Service de renseignements criminels du Canada, un groupe composé d’environ 400 organismes d’application de la loi, « pour explorer si et comment les renseignements sur la criminalité grave associés aux événements d’ordre public peuvent être gérés et conservés conjointement.

La police exécute une injonction contre des manifestants près de la Colline du Parlement le 19 février 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Transports Canada consulte les provinces, les municipalités et les groupes autochtones pour identifier les corridors et les infrastructures de transport commercial critiques et établir des protocoles pour les protéger contre toute interférence à l’avenir, a écrit LeBlanc.

Le ministère des Finances examine actuellement la Loi sur les produits de la criminalité (blanchiment d’argent) et le financement du terrorisme et la manière dont les crypto-monnaies s’y intègrent, a déclaré LeBlanc dans le rapport.

Le rapport sur la Loi sur les urgences a également blâmé le gouvernement du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, pour sa « réticence » à agir.

Rouleau a écrit qu’une plus grande implication aurait permis au public de savoir qu’il n’avait « pas été abandonné par son gouvernement provincial en temps de crise ».

LeBlanc a écrit au premier ministre que bon nombre des recommandations de Rouleau nécessitent le soutien des provinces et des territoires.

« Compte tenu des recommandations spécifiques pour l’Ontario, j’ai écrit au solliciteur général de l’Ontario pour mieux comprendre les intentions de l’Ontario de prendre en compte les recommandations du rapport de la Commission adressées à la province et d’offrir une collaboration dans des domaines d’intérêt mutuel avec les responsables », a déclaré LeBlanc. a écrit.

Un porte-parole de LeBlanc a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse, mais que la lettre n’avait été envoyée que récemment.

Alors que Rouleau demandait au gouvernement d’identifier d’ici un an les recommandations qu’il accepterait, le rapport de LeBlanc indique que le gouvernement s’attend à présenter une réponse « globale » d’ici février 2024.

Rouleau a trouvé la plupart des mesures « appropriées »

Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin aux manifestations qui bloquaient les rues du centre-ville d’Ottawa pendant près d’un mois.

De nombreux manifestants étaient mécontents de la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19, notamment des exigences en matière de vaccins. Ils ont garé de gros véhicules sur les artères clés de la capitale et klaxonné sans arrêt pendant des jours.

C’était la première fois que la loi sur les situations d’urgence était déclenchée depuis sa création en 1988.

En invoquant la loi, le gouvernement fédéral a donné aux forces de l’ordre des pouvoirs extraordinaires pour expulser et arrêter les manifestants – et s’est donné le pouvoir de geler les finances des personnes liées aux manifestations.

Les pouvoirs d’urgence temporaires ont également donné aux autorités la possibilité de réquisitionner des dépanneuses pour retirer les véhicules des manifestants des rues de la capitale.

Rouleau a estimé que la plupart des mesures mises en place par le cabinet fédéral étaient « appropriées et efficaces », mais il a déclaré que certains éléments des mesures économiques d’urgence n’étaient pas à la hauteur.

Par exemple, a déclaré le commissaire, il aurait dû y avoir un « mécanisme de radiation » pour les comptes gelés.