« L’enquête et la poursuite de l’attaque du Capitole seront probablement l’une des plus importantes de l’histoire américaine, à la fois en termes du nombre d’accusés poursuivis et de la nature et du volume des preuves », ont déclaré les procureurs. « L’enquête se poursuit et le gouvernement s’attend à ce qu’au moins une centaine d’individus supplémentaires soient inculpés. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy