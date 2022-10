Le gouvernement fédéral sanctionne 34 responsables et entités iraniens

Le gouvernement fédéral impose des sanctions à 34 Iraniens et entités iraniennes, dont le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et la police des mœurs.

La liste, obtenu par Radio-Canada, survient une semaine après que le premier ministre Justin Trudeau a promis des sanctions contre le gouvernement iranien. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, annoncera officiellement la liste des sanctions lundi, et elle comprendra 25 personnes et neuf entités.

Le régime iranien fait face à des manifestations dans tout le pays après la mort de Mahsa Amini. Amini, une femme de 22 ans, est décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs, prétendument pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

“Ces sanctions sont une réponse aux violations flagrantes des droits de l’homme qui ont été commises en Iran, y compris sa persécution systématique des femmes et en particulier, les actions flagrantes commises par la soi-disant “police de la moralité” iranienne, qui ont conduit à la mort de Mahsa Amini. alors qu’ils étaient sous leur garde », indique un communiqué de presse du gouvernement.

Parmi ceux qui figurent sur la liste figurent Hossein Salami, le commandant en chef du CGRI, Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, le chef de la police des mœurs, et Mohammed-Hossein Bagheri, chef d’état-major des forces armées iraniennes.

Le gouvernement a déclaré que les individus et entités sanctionnés « mettent directement en œuvre des mesures répressives, violent les droits de l’homme et propagent la propagande et la désinformation du régime iranien ».

Le Canada n’a pas de relations diplomatiques avec l’Iran.

Les sanctions gèlent tous les avoirs des personnes et entités ciblées au Canada et interdisent toute transaction avec elles. Les personnes sanctionnées se voient également interdire d’entrer au Canada.

Thomas Juneau, professeur d’affaires internationales à l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré que les sanctions étaient “une bonne décision”. Il a dit qu’un certain nombre de dirigeants iraniens, ou des membres de leur famille, ont des actifs au Canada, viennent au pays ou envoient leurs enfants ici.

Mais, a-t-il ajouté, il y a une différence entre annoncer des sanctions et les appliquer.

“Le Canada a traditionnellement eu du mal à appliquer pleinement les sanctions qu’il annonce”, a-t-il déclaré.