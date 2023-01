Le gouvernement fédéral saisit 456 millions de dollars en actions détenues par les co-fondateurs de FTX en difficulté

Selon un rapport de Coinbase Lundi.

Les actions saisies s’élevaient à 55.273.469. Lorsque les actions de Robinhood se négociaient à 8,25 dollars vendredi dernier, la saisie aurait totalisé un peu plus de 456 millions de dollars. Stock appartenait à une société holding basée au Royaume-Uni.

Bankman-Fried est se battre pour conserver ses partsarguant que les fonds sont nécessaires pour payer sa défense légale et disant que lui et Wang les ont légitimement achetés avec des fonds via la société de couverture FTX Alameda Research.

Robinhood n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La nouvelle de la saisie du DoJ intervient alors que le fondateur de FTX, Bankman-Fried, fait face à des problèmes juridiques croissants suite à l’effondrement de son échange de crypto-monnaie. La perte de des centaines de millions en fonds clients a fait mal confiance dans le marché des crypto-monnaies. Bankman-Fried plaidé non coupable à des accusations de fraude plus tôt ce mois-ci. FTX est maintenant dirigé par John Ray III, qui supervise le processus compliqué de mise en faillite. Il a demandé à un juge le mois dernier de geler les actions FTXun mouvement opposé par Bankman-Fried.

FTX était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde avant de faire faillite à la fin de l’année dernière. Coindesk a publié un rapport En novembre dernier, la société partenaire de FTX, Alameda Research, détenait une part importante du jeton natif de FTX, FTT. L’échange Rival Crypto Binance a déclaré qu’il le ferait vendre tous ses FTT, ce qui a entraîné des retraits massifs des clients. Bankman-Fried et d’autres employés de haut niveau auraient abusé des fonds des clients dans des investissements risqués qui ont commencé à se replier alors que le marché de la cryptographie a connu une chute majeure en 2022.