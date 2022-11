Le gouvernement fédéral saisit 3,36 milliards de dollars en bitcoins, la deuxième plus grande récupération à ce jour

Le ministère de la Justice a annoncé lundi avoir saisi environ 3,36 milliards de dollars de bitcoins volés lors d’un raid inédit en 2021 sur la résidence de James Zhong.

Zhong a plaidé coupable vendredi à un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Les autorités américaines ont saisi environ 50 676 bitcoins de Zhong lors d’une perquisition de sa maison à Gainesville, en Géorgie, le 9 novembre 2021, a déclaré le ministère de la Justice, annonçant les détails de la deuxième plus grande saisie financière du ministère à ce jour. Il fait suite aux 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaie prétendument volés liés au piratage en 2016 de l’échange de crypto-monnaie, Bitfinex.

Selon les autorités, Zhong a volé des bitcoins sur le marché illégal de Silk Road, un forum du dark web sur lequel de la drogue et d’autres produits illicites ont été achetés et vendus avec de la crypto-monnaie. Silk Road a été lancé en 2011, mais le Federal Bureau of Investigation l’a fermé en 2013. Son fondateur, Ross William Ulbricht, purge actuellement une peine de prison à perpétuité.

“Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant a explosé en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams.

Selon le district sud de New York, Zhong a profité des vulnérabilités des marchés pour exécuter le piratage.

L’agent spécial en charge de l’IRS-CI, Tyler Hatcher, a déclaré que Zhong avait utilisé un “schéma sophistiqué” pour voler le bitcoin sur le marché de Silk Road. Selon le communiqué de presse, en septembre 2012, Zhong a créé neuf comptes frauduleux sur Silk Road, finançant chacun entre 200 et 2 000 bitcoins. Il a ensuite déclenché plus de 140 transactions en succession rapide, ce qui a trompé le système de traitement des retraits du marché pour libérer environ 50 000 bitcoins sur ses comptes. Zhong a ensuite transféré le bitcoin dans une variété d’adresses de portefeuille sous son contrôle.

Les archives publiques montrent que Zhong était le président et chef de la direction d’une société auto-créée, JZ Capital LLC, qu’il a enregistrée en Géorgie en 2014. Selon son Profil LinkedInson travail là-bas s’est concentré sur “les investissements et le capital-risque”.

Son profil indique également qu’il était un “grand investisseur précoce en bitcoin avec une connaissance approfondie de son fonctionnement interne” et qu’il avait une expérience de développement de logiciels dans les langages de programmation informatique.

de Zhong profils de médias sociaux inclure des photos de lui sur des yachts, devant des avions et lors de matchs de football de haut niveau.

Mais ces types de piratage n’ont pas pris fin avec la disparition de la Route de la Soie. Les plateformes de cryptographie continuent d’être vulnérables aux criminels.

En octobre 2022, Binance, le plus grand échange de crypto au monde en termes de volume de transactions, a subi un piratage de 570 millions de dollars. La société a déclaré qu’un bogue dans un contrat intelligent a permis aux pirates d’exploiter un pont inter-chaînes, BSC Token Hub. En conséquence, les pirates ont retiré la crypto-monnaie native de la plateforme, appelée jetons BNB.

En mars 2022, un autre pirate informatique a découvert des vulnérabilités dans la plate-forme financière décentralisée, Ronin Network, et s’est emparé de plus de 600 millions de dollars – le plus gros piratage à ce jour. Les clés privées, qui servent de mot de passe pour protéger les fonds de crypto-monnaie dans un portefeuille, ont été compromises.

Selon un Rapport d’analyse en chaîne1,9 milliard de dollars de crypto-monnaie avaient été volés dans des piratages de services jusqu’en juillet 2022, contre un peu moins de 1,2 milliard de dollars au même moment en 2021.