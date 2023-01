Le gouvernement fédéral saisit 150 millions de dollars supplémentaires d’actifs FTX dans une affaire contre le co-fondateur

Les procureurs fédéraux ont saisi 150 millions de dollars d’actifs associés au co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, révèle un nouveau document judiciaire. Cela représente un total combiné de près de 700 millions de dollars en actions, en espèces et autres actifs bloqués par les autorités fédérales en relation avec l’affaire.

Début janvier, le gouvernement fédéral a procédé à une première saisie d’actifs de plus de 55 millions d’actions Robinhood et de 20 millions de dollars en espèces. Dans les semaines qui ont suivi, les procureurs ont obtenu plus de 150 millions de dollars en espèces détenus au nom de FTX mais répartis entre différentes banques, selon le document.

Bankman-Fried a été inculpé de huit chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de fraude le mois dernier, pour lesquels il a plaidé non coupable. Deux de ses lieutenants à l’échange de crypto-monnaie ont plaidé coupables à leurs propres accusations de fraude et coopèrent avec les enquêteurs.

Dans une enquête distincte, le ministère de la Justice enquête sur 370 millions de dollars d’actifs FTX qui ont disparu quelques heures après la faillite de l’échange.

Lire la suite: La chute de FTX et Sam Bankman-Fried : une chronologie