TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – Le papillon monarque devra attendre plusieurs années de plus pour être protégé en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition malgré sa population en déclin.

Le US Fish and Wildlife Service considérera le papillon noir et orange, autrefois une vue courante dans les jardins, les prairies et autres paysages, comme un «candidat» à la désignation de menacé ou en voie de disparition, ont déclaré des responsables à l’Associated Press avant une annonce officielle. Mardi. Mais il y a d’autres espèces en ligne devant lui.

Le statut du monarque sera revu chaque année, a déclaré Charlie Wooley, chef du bureau régional des Grands Lacs de l’agence. Une action d’urgence pourrait être prise plus tôt, mais les plans prévoient désormais de proposer l’inscription du monarque en 2024 à moins que sa situation ne s’améliore suffisamment pour rendre l’étape inutile.

La proposition serait suivie d’une autre année pour les commentaires du public et l’élaboration d’une règle finale.

Les scientifiques estiment que la population de monarques dans l’est des États-Unis a chuté d’environ 80% depuis le milieu des années 1990, tandis que le déclin dans l’ouest des États-Unis a été encore plus prononcé.

«Nous avons mené un examen approfondi et approfondi en utilisant un processus scientifique rigoureux et transparent et avons constaté que le monarque remplissait les critères d’inscription en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition», a déclaré Aurelia Skipwith, directrice du service des poissons et de la faune, dans un communiqué. proposer une inscription, nous devons concentrer nos ressources sur nos actions d’inscription prioritaires. »

Ce retard permettra aux scientifiques de continuer à surveiller le nombre de papillons et l’efficacité de ce que Wooley a décrit comme peut-être la campagne populaire la plus répandue jamais menée pour sauver un animal en péril.

Depuis 2014, lorsque des groupes environnementaux ont demandé la liste du monarque, des groupes scolaires, des clubs de jardinage, des agences gouvernementales et autres dans le pays ont restauré environ 5,6 millions d’acres (près de 2,3 millions d’hectares) de plantes d’asclépiade dont dépendent les monarques, a déclaré Wooley. Ils pondent des œufs sur les feuilles, que mangent les chenilles, tandis que les adultes récoltent le nectar des fleurs.

L’histoire continue

L’effort des volontaires « a été phénoménal à voir », a-t-il dit. « Cela a fait une différence dans la survie à long terme des monarques et aidé d’autres pollinisateurs qui sont potentiellement en difficulté. »

Mais les groupes de défense disent qu’il n’a compensé qu’une petite fraction des quelque 165 millions d’acres (67 millions d’hectares) d’habitat du monarque – une superficie de la taille du Texas – perdue au cours des 20 dernières années à cause du développement ou des applications d’herbicides dans les terres cultivées.

«Les monarques sont trop importants pour que nous puissions simplement planter des fleurs sur les bords des routes et espérer le meilleur», a déclaré Tierra Curry, chercheur principal au Center for Biological Diversity. «Ils ont besoin de la protection complète qui ne vient que de la Loi sur les espèces en voie de disparition, qui les sauverait, ainsi que tant d’autres pollinisateurs assiégés qui partagent leur habitat.

Le sort du monarque fait partie de ce que les Nations Unies décrivent comme une crise mondiale menaçant 1 million d’espèces – une sur huit sur Terre – d’extinction à cause du changement climatique, du développement et de la pollution.

Même ainsi, l’administration Trump n’a répertorié que 25 espèces – moins que toutes depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1973. L’administration Obama en a ajouté 360.

L’équipe de Trump a également affaibli les protections pour les espèces en voie de disparition et menacées dans sa campagne pour la déréglementation. Entre autres changements, il a limité la prise en compte des effets du changement climatique sur les animaux lors de l’évaluation de la nécessité de les protéger.

Le réchauffement climatique est l’un des plus grands dangers pour le monarque. Elle contribue à prolonger les sécheresses et à aggraver les tempêtes qui en tuent beaucoup au cours de leur migration annuelle.

Environ 90% des monarques du monde vivent en Amérique du Nord. Les scientifiques mesurent leur abondance par la taille des zones qu’ils occupent au Mexique et en Californie, où ils se regroupent en hiver après avoir volé à des milliers de kilomètres d’aussi loin que le Canada.

Le Fish and Wildlife Service estime que la plus grande population de l’Est est passée d’environ 384 millions en 1996 à un minimum de 14 millions en 2013 avant de rebondir quelque peu, atteignant environ 60 millions l’an dernier.

Mais le groupe occidental basé en Californie est passé d’environ 1,2 million en 1997 à moins de 30000 en 2019, les résultats de l’enquête préliminaire cette année montrant une autre forte baisse.

Bien que de telles perspectives sombres qualifient le monarque pour l’inscription, le Fish and Wildlife Service a déclaré que la loi autorise des retards lorsque l’agence a des ressources limitées et doit se concentrer sur les cas plus prioritaires à l’étude.

Les espèces à venir pourraient être moins bien loties, ou les tribunaux pourraient avoir fixé des délais pour les décisions à leur sujet.

Le bureau des Grands Lacs, qui s’occupe du cas du monarque, en envisage neuf autres avec un statut de priorité plus élevée. Ils comprennent la petite chauve-souris brune, la mouffette tachetée des plaines, la rainette faux-grillon de l’Illinois, la paruline à ailes dorées, la tortue mouchetée, l’écrevisse de Mammoth Springs, deux moules d’eau douce et une plante appelée scirpe de Hall.

___

L’écrivain d’Associated Press Ellen Knickmeyer a contribué à cette histoire depuis Oklahoma City.