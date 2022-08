Le gouvernement fédéral reste silencieux sur l’application alors que les normes nationales de soins de longue durée reçoivent les derniers «ajustements»

Jane Sustrik se souvient du sentiment de peur qui la submergeait au cours de ces premiers mois de la pandémie.

Des dizaines de résidents de la maison d’habitation de sa mère à Edmonton sont morts de COVID-19, alors que Sustrik lisait des rapports sur les conditions épouvantables dans les foyers de soins de longue durée à travers le pays et le nombre de résidents victimes du virus.

Sustrik était vice-présidente de United Nurses of Alberta avant de quitter son emploi pour s’occuper à plein temps de sa mère dans la maison de rassemblement. C’était juste avant que le COVID-19 ne frappe.

À l’époque, elle se souvient avoir dit : “Ma plus grande peur est que nous n’apprenions rien de cela.”

“Je sens maintenant que nous avons beaucoup appris de COVID”, a déclaré Sustrik dans une récente interview. “Mais nous n’avons rien fait avec.”

Des équipes d’experts travaillent depuis l’année dernière pour élaborer des normes nationales de soins de longue durée afin de refléter ces leçons durement acquises en cas de pandémie et d’offrir aux Canadiens une vie meilleure et plus sûre dans des foyers collectifs.

Ils mettent actuellement la touche finale à deux séries de normes, mais la question reste de savoir ce que le gouvernement fédéral entend faire une fois qu’elles seront terminées.

L’Organisation des normes sanitaires et le Groupe CSA – anciennement l’Association canadienne de normalisation – devraient approuver la version finale des normes dans quelques semaines et elles seront rendues publiques en décembre.

Le Dr Samir Sinha, qui préside le groupe d’experts de la HSO sur les soins de longue durée, a déclaré qu’il avait parlé aux ministres fédéraux sur le dossier qui ont exprimé leur enthousiasme à propos du travail jusqu’à présent, mais ne s’engageront pas à imposer les normes tant qu’elles ne le seront pas. finalisé.

Les libéraux ont promis de légiférer sur la sécurité dans les soins de longue durée lors de la dernière élection, et cette promesse est une condition de l’accord d’approvisionnement et de confiance du parti avec le NPD pour empêcher une élection avant 2025.

Le bureau du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a renvoyé des questions sur la promesse du gouvernement à Santé Canada, qui ne dirait pas si le gouvernement prévoit déposer un projet de loi à la Chambre des communes cet automne.

«Nous voulons voir des mesures immédiates à ce sujet», a déclaré le chef du NPD Jagmeet Singh lors d’une conférence de presse jeudi. «Nous devons voir cette norme de soins être légiférée et nous voulons que cela soit mis en œuvre le plus rapidement possible.»

L’accord entre les deux parties ne comprend pas de calendrier pour la nouvelle législation, ni de détails sur ce qu’elle devrait contenir.

Sustrik a déclaré que de meilleures normes sont nécessaires immédiatement. Les gens sont déjà devenus satisfaits des conditions de soins de longue durée, même si les épidémies se poursuivent dans les maisons, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes de retour là où nous étions avant”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression que rien ne s’est passé. Donc, si nous pouvions obtenir des normes décentes en matière de soins de longue durée, c’est absolument vital.

Le gouvernement a réservé 3 milliards de dollars dans le budget de 2021 pour aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre les normes lorsqu’elles seront terminées, et Santé Canada a déclaré dans un communiqué que toute législation sera conçue pour refléter la compétence des provinces sur l’industrie.

Sinha et le président du comité du Groupe CSA, Alex Mihailidis, affirment que les normes seront très similaires aux ébauches publiées plus tôt cette année, avec quelques « ajustements » mineurs.

Les normes portent sur tous les aspects de la vie dans les établissements de soins de longue durée, du contrôle et de la prévention des infections aux conditions de travail du personnel, en passant par les politiques alimentaires et les visiteurs.

Le Groupe CSA a reçu 2 000 commentaires sur l’ébauche après sa publication au début de l’année, a déclaré Mihailidis, et la plupart ont renforcé l’approche que le comité adoptait déjà.

Il pense que les normes aideront à freiner la transmission du COVID-19 et d’autres épidémies.

“Je pense qu’il pourrait y avoir une différence sur la route, évidemment si et quand la norme est mise en œuvre”, a-t-il déclaré.

– Laura Osman, La Presse canadienne