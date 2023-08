Le gouvernement fédéral règle des centaines de millions de réclamations avec la Saskatchewan. Premières nations

Les Premières Nations de la Saskatchewan règlent leurs revendications contre le gouvernement fédéral pour des centaines de millions de dollars.

Les règlements, connus sous le nom de « revendications particulières », visent à corriger des injustices historiques.

La plus grande réclamation a été annoncée plus tôt cette semaine. La Nation Muscowpetung Saulteaux recevra le règlement maximum autorisé – 150 millions de dollars – pour une cession illégale de terres vieille d’un siècle.

Muscowpetung est située à environ 80 kilomètres au nord-est de Regina. En 1909, le gouvernement fédéral s’empare illégalement de la moitié des terres de la réserve de Muscowpetung, soit un total de plus de 7 400 hectares.

La chef Melissa Tavita a déclaré que les dirigeants de Muscowpetung avaient fait la première réclamation auprès du gouvernement fédéral dans les années 1990. Elle a dit que cela n’aurait pas dû prendre autant de temps, mais elle est heureuse que ce soit enfin terminé.

« Je suis très heureuse de la conclusion. Beaucoup de nos collaborateurs ont travaillé si dur. Nos anciens dirigeants », a-t-elle déclaré. « Je repense à l’époque où ma mère était sur [Muscowpetung] conseil. Je me souviens que lorsque j’étais adolescente, elle m’a dit qu’ils allaient intenter une action en justice contre le gouvernement. »

Plus de 99 pour cent des membres ont voté en faveur de l’accord.

Dans une autre annonce ce mois-ci, la Nation Kinistin Saulteaux recevra 56 millions de dollars pour des avantages agricoles promis au moment de la signature du traité, mais jamais livrés.

« Pour Kinistin, cet accord est un droit issu d’un traité respecté et une mise en œuvre du traité. C’est le résultat d’un travail des parties en faveur d’un processus équitable et d’un résultat que nous estimons juste. Nous avons d’autres revendications en suspens et nous sommes convaincus que cela ouvrira la voie à mise en œuvre du traité dans d’autres domaines », a déclaré le chef de Kinistin, Felix Thomas.

Il a également été annoncé que 14 Premières Nations recevraient un total de 37 millions de dollars pour avoir refusé de verser les annuités prévues par les traités sur une période de 65 ans après la résistance de 1885.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a déclaré dans une déclaration écrite que la réconciliation et la correction des injustices étaient les principales priorités du gouvernement.

L’avocat Steven Carey, dont le cabinet Maurice Law, propriété autochtone, a représenté les Premières Nations dans de nombreuses revendications particulières, a déclaré qu’il semble y avoir une vague d’annonces ce mois-ci. Il a déclaré que les colonies peuvent intervenir par vagues, mais que les raisons ne sont pas claires.

Il a déclaré que toutes les annonces de ce mois-ci étaient le résultat de décennies de persévérance et de travail acharné. Il a dit que cela n’aurait pas dû prendre autant de temps.

« Je ne veux pas vous laisser l’impression qu’il s’agit d’une sorte de bienveillance du gouvernement. La plupart des problèmes que vous avez mentionnés ont tous été durement combattus et ont nécessité d’énormes ressources en termes de temps, d’argent, d’efforts, et je » Je suis heureux que beaucoup d’entre eux soient résolus », a-t-il déclaré.

Carey a déclaré que les nouvelles règles mises en place ont un peu accéléré le processus, mais que le délai moyen pour obtenir simplement une première réponse reste supérieur à trois ans.

Selon le gouvernement fédéral, 56 revendications particulières ont été réglées pour 3,5 milliards de dollars entre avril 2022 et avril de cette année.