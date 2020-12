WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a annoncé mardi qu’il ne porterait pas d’accusations pénales fédérales contre deux policiers de Cleveland lors du meurtre en 2014 de Tamir Rice, 12 ans, affirmant que la vidéo de la fusillade était de trop mauvaise qualité pour que les procureurs puissent établir définitivement ce qui s’était passé.

En clôturant l’affaire, le département a mis fin à une enquête de longue date sur une fusillade très médiatisée qui a contribué à galvaniser le mouvement Black Lives Matter et qui est devenue une partie du dialogue national sur l’utilisation de la force par la police contre les minorités, y compris les enfants. La décision, révélée dans une longue déclaration, ne tolère pas les actions des agents, mais indique plutôt que les preuves cumulatives n’étaient pas suffisantes pour soutenir une poursuite pénale fédérale des droits civils.

Tamir jouait avec un pistolet à plomb devant un centre de loisirs à Cleveland le 22 novembre 2014, lorsqu’il a été tué par balle par l’officier Timothy Loehmann, qui est blanc, quelques secondes après l’arrivée de Loehmann et de son partenaire, l’officier Frank Garmback, sur les lieux. . Les agents ont été appelés au centre de loisirs après qu’un homme buvant de la bière et attendant un bus ait appelé le 911 pour signaler qu’un «type» pointait une arme sur des gens. L’appelant a dit à un répartiteur du 911 qu’il s’agissait probablement d’un mineur et que l’arme était peut-être «fausse», bien que cette information n’ait jamais été transmise aux agents.

Pour porter des accusations fédérales en matière de droits civils dans des cas comme ceux-ci, le ministère de la Justice doit prouver que les actions d’un agent ont volontairement enfreint la loi plutôt que d’être le résultat d’une erreur, d’une négligence ou d’un mauvais jugement. Il a toujours été un fardeau difficile pour les procureurs fédéraux de se réunir dans les administrations démocrates et républicaines, le ministère de la Justice ayant refusé les accusations criminelles contre des policiers dans d’autres affaires très médiatisées ces dernières années, y compris dans la mort d’Eric Garner à New York. et Michael Brown à Ferguson, Missouri.

Dans un communiqué, Subodh Chandra, un avocat de la famille du garçon, a déclaré que «le processus du ministère de la Justice était entaché» et que la famille a demandé aux procureurs de fournir des informations supplémentaires sur les recommandations faites au cours de l’enquête.

«Il est incompréhensible que le ministère ne puisse pas reconnaître qu’un officier qui prétend avoir crié des ordres alors que la fenêtre de la voiture de patrouille était fermée et que c’était une journée d’hiver mentait», a déclaré Chandra. «La famille Rice a de nouveau été trompée par un processus équitable.»

Dans cette affaire, le ministère de la Justice a déclaré qu’une vidéo de surveillance de mauvaise qualité enregistrée dans la zone où la fusillade a eu lieu a empêché les procureurs de déterminer de manière concluante si Rice avait ou non attrapé son pistolet jouet juste avant d’être abattu. Les deux officiers qui ont fait l’objet d’une enquête ont déclaré aux autorités peu de temps après la fusillade que Rice cherchait son arme-jouet avant d’être abattu et a reçu plusieurs commandes pour montrer ses mains.

Mais la vidéo examinée par les procureurs fédéraux rend la séquence des événements moins claire. La vidéo accélérée granuleuse, qui n’a pas d’audio, «ne montre ni détail ni perspective» et la vue de la caméra est obstruée par une voiture de patrouille de police, ont déclaré les procureurs. De plus, ont-ils déclaré, bien que le positionnement des bras du garçon suggère qu’ils étaient à proximité de sa taille, «ses mains ne sont pas visibles dans la vidéo et il ne peut pas être déterminé à partir de la vidéo ce qu’il faisait.

Le ministère de la Justice a déclaré que sept experts en recours à la force – trois retenus par la famille, quatre par les autorités locales – ont examiné l’enregistrement, mais la mauvaise qualité de la vidéo sur laquelle ils se sont appuyés et leurs «opinions contradictoires ont peu contribué à l’affaire». Les experts utilisés par la famille ont déclaré que la fusillade était déraisonnable tandis que les quatre autres ont dit que c’était raisonnable.

Le New York Times a rapporté en octobre que le département avait effectivement mis fin à l’enquête, mais l’annonce de mardi la rend officielle.

Des déclarations de témoins incohérentes ont également compliqué les poursuites, et aucune des personnes n’a dit avoir vu exactement ce que faisait Rice juste avant la fusillade, selon le ministère de la Justice.

Dans une déclaration sur les lieux à trois autres agents des forces de l’ordre, Loehmann a «déclaré à plusieurs reprises et systématiquement» que Tamir cherchait une arme à feu avant de lui tirer dessus, ont déclaré les procureurs.

Loehmann et Garmback ont ​​également déclaré dans des déclarations après la fusillade que Loehmann avait donné à Tamir «plusieurs ordres de montrer ses mains avant de tirer» et que les deux officiers l’avaient vu tendre la main pour l’arme. Les procureurs ont déclaré que Loehmann et Garmback étaient les deux seuls témoins à proximité de la fusillade.

Un grand jury de l’État avait refusé d’inculper Loehmann, bien qu’il ait ensuite été renvoyé après avoir été découvert qu’il était auparavant jugé «inapte au travail».

Le ministère de la Justice a également enquêté pour savoir si les policiers avaient entravé la justice dans les déclarations qu’ils avaient faites à d’autres enquêteurs peu après la fusillade. Les procureurs ont conclu que bien que les déclarations comprenaient un langage différent, elles étaient généralement cohérentes. Et comme il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que les déclarations étaient fausses, il n’y avait pas non plus suffisamment de preuves pour prouver que les policiers avaient cherché à induire les enquêteurs en erreur ou à faire obstacle à une enquête sur leurs actions.

L’écrivain Associated Press Mark Gillispie à Cleveland a contribué à ce rapport.