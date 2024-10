Le gouvernement fédéral qualifie la demande de révision judiciaire du prix du carbone de l’Alberta de « coup politique »

Le gouvernement fédéral affirme que la demande de révision judiciaire de la taxe carbone d’Ottawa présentée par la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, n’est rien d’autre qu’une posture politique.

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault et le ministre de la Justice Arif Virani disent qu’il est décevant, mais pas surprenant, que Smith se lance dans un « coup politique » avant son examen de la direction du Parti conservateur uni ce week-end.

« Elle sait très bien que la Cour suprême du Canada s’est prononcée en faveur de la tarification du carbone », ont-ils déclaré mercredi dans un communiqué à La Presse Canadienne.

Ils ont déclaré que l’exemption de trois ans pour le mazout domestique vise à donner aux Canadiens le temps de passer à des modes de chauffage domestique moins coûteux.

En Alberta, une famille de quatre personnes recevra cette année 1 800 $ grâce à la remise sur le carbone, la plus importante au pays, ont-ils déclaré.

« Nous restons pleinement confiants dans la légalité du système canadien de tarification du carbone », indique leur communiqué.

Smith a annoncé mardi que son gouvernement du Parti conservateur uni demandait à la Cour fédérale de déclarer l’exclusion inconstitutionnelle et illégale dans l’espoir de voir la taxe carbone supprimée complètement.

Dans un discours prononcé mercredi devant la Chambre de commerce d’Edmonton, Smith a réitéré que le gouvernement fédéral a créé un « double standard » en exemptant le mazout, mais pas le gaz naturel dont dépendent de nombreux Albertains.

« La taxe sur le carbone est un coût punitif inutile qui ne fait rien pour améliorer l’abordabilité – et un coût de la vie plus élevé signifie que tout dans la vie est plus cher », a-t-elle déclaré.

Les libéraux du premier ministre Justin Trudeau ont déclaré que la tarification du carbone avait été conçue pour lutter contre le changement climatique et mettre plus d’argent dans les poches des Canadiens sous forme de remises.

Lorsqu’Ottawa a offert une exemption de trois ans pour le mazout domestique, il a également annoncé qu’il doublerait la remise pour les Canadiens des régions rurales.

Guilbeault et Virani ont déclaré que le gouvernement de Smith avait refusé de venir à la table pour ouvrir aux Albertains son programme d’incitation à un prix abordable pour le mazout pour les pompes à chaleur.

Moins de 1 pour cent des ménages de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba utilisent du mazout, selon le gouvernement de l’Alberta.

Dans le passé, Smith a exhorté les législateurs d’Ottawa à adopter une exemption pour les agriculteurs utilisant du propane pour sécher les céréales et du gaz naturel pour chauffer les granges.

Justin Brattinga, porte-parole du ministère des Finances de l’Alberta, a déclaré dans un communiqué que l’exemption sur les carburants agricoles s’étendait à tout le pays.

« [This] c’est précisément notre point de vue. L’exonération du mazout aide une région spécifique du pays et constitue une mesure politique grossière visant à tenter d’acheter des voix dans le Canada atlantique », a déclaré Brattinga.

Le chef du NPD de l’Alberta, Naheed Nenshi, a déclaré que la décision de Smith était performante et démontrait que le premier ministre préférait mener une longue bataille juridique avec Ottawa plutôt que de travailler à obtenir un meilleur accord pour l’Alberta.

Pourtant, dit-il, l’exclusion du gouvernement fédéral pour le mazout domestique a empoisonné le soutien public au prix du carbone.