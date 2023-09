Le gouvernement fédéral publie de nouvelles règles pour les fonctionnaires utilisant l’IA

Le gouvernement fédéral a introduit de nouvelles lignes directrices pour les employés qui souhaitent utiliser des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT au travail afin de garantir que la technologie est utilisée de manière responsable, a déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand.

Anand a déclaré que le gouvernement surveillerait également la manière dont l’IA est utilisée pour se prémunir contre des problèmes potentiels tels que les préjugés ou la discrimination.

« En tant que femme racialisée, je suis très consciente du risque que des préjugés s’insinuent dans la prise de décision », a-t-elle déclaré à CBC News. « Je dirai que le but de ces lignes directrices est de garantir une utilisation responsable de l’IA générative et nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de préjugés si les employés choisissent d’utiliser l’IA générative. »

Anand a dit que des lignes directrices , qui complètent la directive existante à l’intention des ministères sur l’intelligence artificielle, fournissent des orientations préliminaires aux employés et seront mises à jour si nécessaire. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune sanction en cas de violation des nouvelles lignes directrices, Anand a déclaré qu’elles sont basées sur la législation existante telle que la Loi sur la protection de la vie privée qui pourrait déclencher une pénalité.

« L’obligation légale continue de s’appliquer à tous les employés, quelles que soient ces lignes directrices », a déclaré Anand. « Les lignes directrices s’ajoutent aux obligations existantes. »

Même si les lignes directrices du Conseil du Trésor sur l’IA générative recommandent aux institutions fédérales d’explorer des façons d’utiliser ces outils, elles mettent également en garde contre les risques, notamment les menaces à la cybersécurité, les préjugés, les violations de la vie privée et les informations inexactes.

Les lignes directrices définissent l’IA générative comme une technologie qui « produit du contenu tel que du texte, de l’audio, du code, des vidéos et des images » pour des choses comme les chatbots, les e-mails, les notes d’information, la recherche ou la programmation. Les lignes directrices recommandent la prudence lors de l’utilisation de l’IA pour des choses telles que les communications publiques sur les réseaux sociaux ou l’automatisation des « évaluations, recommandations ou décisions concernant les clients ».

Si un ministère utilise l’IA générative pour répondre à un citoyen, répondre à des questions via un chatbot, créer un document ou prendre une décision, il doit être transparent quant à l’utilisation de la technologie, indiquent les lignes directrices.

Les départements devraient « identifier le contenu qui a été produit à l’aide de l’IA générative, informer les utilisateurs qu’ils interagissent avec un outil d’IA, documenter les décisions et être en mesure de fournir des explications si des outils sont utilisés pour aider à la prise de décision », indiquent les lignes directrices.

Les nouvelles règles du gouvernement sur l’IA générative « ne visent pas du tout à remplacer les employés », a déclaré la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Anand a déclaré que le gouvernement publie les lignes directrices maintenant parce que « la fonction publique en est aux premiers stades de la reconnaissance de l’importance de l’IA ».

« Ces directives que nous avons publiées garantiront que les employés sont conscients de ne pas utiliser d’informations privées ou secrètes, que le contenu est factuel, que nous sommes transparents quant à leur utilisation et que nous respectons les lois et les politiques aussi. »

Il ne s’agit pas de supprimer des emplois : Anand

Anand a déclaré que le gouvernement n’adopte pas l’IA dans le but de supprimer des emplois.

« Il ne s’agit pas du tout de remplacer les employés », a déclaré Anand. « Cette utilisation de l’IA générative constitue un outil permettant de faire progresser le travail des employés actuels et futurs. »

Jennifer Carr est présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), dont les membres comprennent des experts en informatique du gouvernement. Elle a déclaré que son syndicat n’avait pas été consulté sur les lignes directrices ou les décisions des ministères visant à introduire de nouveaux outils ou systèmes d’IA.

Carr a déclaré que les nouvelles lignes directrices du gouvernement en matière d’IA générative nécessitent du travail.

« Il propose seulement que le gouvernement ‘soit prudent’ sur la manière dont il utilise l’IA », a déclaré Carr. « ‘Soyez prudent’ est un terme très subjectif. Ce que nous recherchons vraiment, c’est qu’il y ait des réglementations ou des directives strictes, où il y a des zones d’accès et des zones interdites. »

Carr a déclaré que les lignes directrices du gouvernement devraient indiquer si l’IA est le meilleur outil pour un travail donné.

« L’IA a un énorme potentiel lorsqu’il s’agit de synthétiser des données scientifiques. Des choses que nous devions faire à la main peuvent être réalisées en quelques nanosecondes par des ordinateurs utilisant l’IA », a-t-elle déclaré.

« Mais si quelqu’un se voit privé d’un avantage parce qu’il n’y a pas d’interface humaine, c’est là que nous nous inquiétons. »

Si certains emplois doivent être remplacés par l’IA, le gouvernement devrait « améliorer les compétences » des employés qui occupent ces emplois et les former dans de nouveaux domaines, a déclaré Carr.

Chris Aylward, président national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, affirme que l’IA devrait améliorer les emplois dans la fonction publique, et non les remplacer. (Jane Sponagle/CBC)

Chris Aylward, président de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a déclaré que les syndicats et les travailleurs devraient être consultés lorsque le gouvernement souhaite commencer à utiliser des outils ou des systèmes d’intelligence artificielle.

« Toute automatisation ou utilisation de l’intelligence artificielle devrait améliorer l’emploi et les conditions de travail des travailleurs et non les remplacer », a-t-il déclaré dans un communiqué aux médias.

« Nous sommes heureux de voir le gouvernement inclure les meilleures pratiques conçues pour atténuer ce problème », a-t-il écrit. « Le gouvernement doit garantir le respect de ces bonnes pratiques, notamment en fournissant une formation continue aux utilisateurs afin qu’ils puissent identifier les contenus biaisés ou discriminatoires générés par l’IA. »