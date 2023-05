Le gouvernement fédéral propose un système de libération sous caution plus strict dans un nouveau projet de loi

Le gouvernement fédéral propose des changements au système de libération sous caution du pays qui rendraient plus difficile la libération sous caution des personnes accusées de certaines infractions.

Le projet de loi C-48 modifierait le Code criminel de sorte que les personnes accusées d’une infraction grave avec violence impliquant une arme — dont une passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement — qui ont été reconnues coupables d’une infraction similaire au cours des cinq dernières années feront face à un renversement du fardeau de la preuve pour obtenir une caution.

Le « renversement de la charge » signifie que l’accusé devrait montrer pourquoi il devrait être libéré au lieu que l’accusation ait à prouver qu’il devrait rester derrière les barreaux.

Le projet de loi élargirait également l’utilisation du renversement du fardeau de la preuve pour les infractions liées aux armes à feu et à la violence entre partenaires intimes, et permettrait aux tribunaux de prendre en considération la sécurité de la communauté et les antécédents de violence d’un accusé lorsqu’ils prennent une décision sur la mise en liberté sous caution.

« Nous avons dit aux Canadiens que notre gouvernement interviendrait et ferait sa part pour régler la façon dont le système de justice traite les récidives violentes. Le projet de loi C-48 fait cela », a déclaré le ministre de la Justice, David Lamettii, dans un communiqué.

« Nous savons que cette réforme du droit n’est qu’une partie de la solution. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues de tous les paliers de gouvernement pour veiller à ce que les gens soient en sécurité et se sentent en sécurité où qu’ils vivent au Canada.

Lametti a présenté le projet de loi à la Chambre des communes mardi matin.

Le projet de loi est la réponse du gouvernement fédéral aux chefs de police, aux premiers ministres et aux députés conservateurs qui réclament des lois plus strictes sur la libération sous caution.

« Les modifications au Code criminel que nous déposons aujourd’hui répondent directement aux préoccupations soulevées par les gouvernements provinciaux et territoriaux concernant le système de cautionnement du Canada et la nécessité d’accorder une attention particulière aux récidivistes violents », a déclaré le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, dans le communiqué. .

Un responsable du ministère de la Justice a déclaré lors d’un briefing mardi que les changements proposés sont le résultat de consultations plus tôt cette année avec les premiers ministres et les forces de l’ordre.

Le système de libération sous caution du Canada a fait l’objet d’un examen minutieux après la const. Grzegorz (Greg) Pierzchala de la Police provinciale de l’Ontario a été tué à la fin de l’année dernière. Randall McKenzie, l’un des deux suspects du meurtre, était en liberté sous caution pour des accusations d’agression et d’armes, et avait également un mandat d’arrêt contre lui. Une marée montante de crimes violents a également braqué les projecteurs sur le système de justice pénale du Canada.

Const. Grzegorz Pierzchala du détachement du comté de Haldimand est photographié sur une photo partagée par les Six Nations de la rivière Grand. Le meurtre de Pierzchala en décembre 2022 a amené un nouvel examen minutieux du système de libération sous caution du Canada. (Région de l’Ouest de la Police provinciale de l’Ontario)

Le gouvernement a adopté un projet de loi sur la réforme de la mise en liberté sous caution, le projet de loi C-75, en 2019. Le projet de loi stipulait que les juges devraient accorder une attention particulière, lorsqu’ils décident d’une mise en liberté sous caution, « aux circonstances des accusés autochtones » et « des accusés qui appartiennent à une population vulnérable qui est surreprésentée dans le système de justice pénale. »

En 2020-2021, les délinquants autochtones représentaient 27 % de la population carcérale totale, selon le rapport annuel sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Rapport de Sécurité publique Canada. Le recensement de 2021 ont signalé que les Autochtones représentent 5 % de la population du Canada.

Le projet de loi mettrait en place un renversement du fardeau de la preuve pour les infractions de possession illégale d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée (ou facilement chargée), d’introduction par effraction pour voler une arme à feu, de vol qualifié pour voler une arme à feu et de fabrication d’une arme à feu automatique.

Le projet de loi précédent, C-75, instituait un renversement du fardeau de la preuve pour les personnes déjà reconnues coupables d’une infraction impliquant de la violence entre partenaires intimes. C-48 étendrait le renversement du fardeau de la preuve pour inclure ceux qui ont été libérés pour des accusations de violence entre partenaires intimes.

Poilievre fustige le projet de loi sur la caution

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que les réformes proposées de la caution ne vont pas assez loin.

Poilievre a souligné que McKenzie avait été libéré sous caution. McKenzie est autochtone et le juge a tenu compte de ses antécédents lors de l’octroi de la liberté sous caution.

« Aujourd’hui, les libéraux ont annoncé des mesures de libération sous caution qui auraient continué à libérer le même tueur qui a tué l’agent Pierzchala », a déclaré Poilievre lors d’une conférence de presse.

« Ce projet de loi ne relève pas la barre. Il met simplement un tas de barres inférieures sous la barre qui est déjà là. En d’autres termes, [McKenzie] aurait été libéré par ce régime. »

Poilievre a déclaré qu’il souhaitait voir un système de libération sous caution qui garantirait que les récidivistes violents soient gardés derrière les barreaux.

« Un gouvernement conservateur de bon sens annulera la politique de capture et de libération de Trudeau », a-t-il déclaré.

« Nous adopterons des lois qui obligeront les récidivistes violents nouvellement arrêtés pour violence à rester derrière les barreaux, avec une peine de prison, sans caution, jusqu’à la fin de leur procès et la fin de leur peine. »

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’adresse aux journalistes à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 28 mars 2023. Poilievre a déclaré mardi qu’il souhaitait voir des modifications de la caution qui garantiraient que les criminels violents récidivistes ne soient pas libérés sous caution. (Justin Tang/Presse canadienne)

La porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, Raquel Dancho, n’a pas répondu à la question de savoir si un gouvernement conservateur renverserait la disposition selon laquelle les tribunaux doivent tenir compte des antécédents autochtones lorsqu’ils décident d’une mise en liberté sous caution.

Mais Poilievre a déclaré que la libération de criminels violents avait un impact disproportionné sur les communautés autochtones.

« Je ne sais pas pourquoi Justin Trudeau ne s’intéresse pas aux victimes autochtones d’actes criminels », a déclaré Poilievre.

Un responsable du ministère de la Justice a déclaré lors d’un briefing que la section du nouveau projet de loi exigeant que les tribunaux tiennent compte des antécédents criminels violents passés et de la sécurité communautaire a été introduite en partie à cause des demandes des communautés éloignées et du Nord lors des consultations.