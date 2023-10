Le gouvernement fédéral procédera mercredi à un test d’alerte d’urgence à l’échelle nationale via les téléphones portables et la télévision par câble

WASHINGTON (AP) — « CECI EST UN TEST » : Si vous avez un téléphone portable ou regardez la télévision mercredi, ce message clignotera sur votre écran pendant que le gouvernement fédéral teste son système d’alerte d’urgence utilisé pour informer les gens des urgences.

Le système intégré d’alerte et d’avertissement du public envoie des messages via le système d’alerte d’urgence et les alertes d’urgence sans fil.

Le système d’alerte d’urgence est un système national d’alerte publique conçu pour permettre au président de s’adresser au peuple américain dans les 10 minutes en cas d’urgence nationale via des médias spécifiques tels que la radio et la télévision. Et les alertes d’urgence sans fil sont des messages courts (360 caractères ou moins) qui sont envoyés aux téléphones mobiles pour alerter leur propriétaire d’informations importantes.

Bien que ces types d’alertes soient fréquemment utilisés dans des zones ciblées pour alerter les habitants de la région de phénomènes tels que des tornades, le test de mercredi est en cours dans tout le pays.

Le test devrait commencer mercredi à 14 h 20, heure de l’Est. Aux États-Unis, les clients de téléphonie sans fil dont le téléphone est allumé recevront un message indiquant : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire. Le message entrant fera également du bruit et le téléphone devrait vibrer.

Les clients dont les téléphones sont réglés sur la langue espagnole recevront le message en espagnol.

Le test sera mené sur une fenêtre de 30 minutes commençant à 14h20, bien que les propriétaires de téléphones portables ne recevront le message qu’une seule fois. Si leur téléphone est éteint à 14h20 puis rallumé dans les 30 minutes suivantes, ils recevront le message lorsqu’ils rallumeront leur téléphone. S’ils allument leur téléphone après l’expiration des 30 minutes, ils ne recevront pas le message.

Les personnes qui regardent des émissions ou la télévision par câble ou qui écoutent la radio entendront et verront un message d’une durée d’une minute disant : « Il s’agit d’un test national du système d’alerte d’urgence, émis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, couvrant les États-Unis du 14 : De 20 à 14 h 50 HE. Ceci est seulement un test. Aucune action n’est requise de la part du public.

La loi fédérale exige que les systèmes soient testés au moins une fois tous les trois ans. Le dernier test national a eu lieu le 11 août 2021.

Le test a suscité des mensonges sur les réseaux sociaux selon lesquels il ferait partie d’un complot visant à envoyer un signal aux téléphones portables à travers le pays afin d’activer des nanoparticules telles que l’oxyde de graphène qui ont été introduites dans le corps des gens. Les experts et les responsables de la FEMA ont rejeté ces affirmations, mais certains réseaux sociaux affirment qu’ils éteindront leurs téléphones portables mercredi.

Rebecca Santana, Associated Press