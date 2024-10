Le gouvernement fédéral prévoit d’avertir les ambassadeurs étrangers de ne pas s’immiscer dans les prochaines élections

Le gouvernement fédéral prévoit de convoquer une réunion des ambassadeurs étrangers le mois prochain pour les avertir de ne pas s’immiscer dans les prochaines élections.

Témoignant devant l’enquête sur l’ingérence étrangère au Canada, David Morrison, sous-ministre des Affaires étrangères, a déclaré que son ministère se préparait pour les prochaines élections fédérales et voulait s’assurer que les diplomates d’autres pays sachent où le Canada trace la ligne entre les tentatives d’influence et les tentatives d’influence. tente d’interférer.

« Je pense que nous devrions et serons très clairs avec les missions étrangères ici en ville et leurs consulats dans tout le pays quant à ce que nous considérons comme une activité diplomatique acceptable et où nous fixons exactement la limite », a déclaré Morrison lors de l’enquête.

Même si c’est le travail d’un diplomate d’influencer les gens, a déclaré Morrison, cela franchit la limite de l’ingérence si l’influence est coercitive, clandestine ou secrète.

Morrison a également déclaré à l’enquête que l’ingérence étrangère induite par l’intelligence artificielle est « un vecteur de menace majeur » qu’il s’attend à voir émerger lors des prochaines élections.

Les membres du Parlement devraient obtenir davantage d’informations sur la manière dont les diplomates étrangers opèrent et sur la façon dont ils peuvent détecter quand un comportement diplomatique dépasse les limites, a déclaré Morrison.

Il a déclaré que lorsqu’il a été nommé conseiller par intérim à la sécurité nationale, on lui a demandé d’informer les ministres après les élections de 2021 et de les avertir qu’il pourrait y avoir une augmentation des tentatives de la part de pays étrangers de les cibler par le biais de missions diplomatiques.

L’enquête sur l’ingérence étrangère, dirigée par la juge Marie-Josée Hogue, a été ouverte à la suite de reportages médiatiques accusant la Chine d’ingérence dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Dans son rapport initial, rendu public en mai, Hogue a constaté que même s’il était possible qu’une ingérence étrangère se soit produite dans un petit nombre de circonscriptions, elle a conclu que cela n’avait pas affecté les résultats globaux des élections.

Lundi, l’enquête devrait entendre des responsables du ministère du Patrimoine canadien et des responsables de la sécurité et du renseignement du Conseil privé.

