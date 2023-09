Le gouvernement fédéral présente ses excuses à la Première Nation de Williams Lake pour la colonisation illégale de ses terres

Le gouvernement fédéral a présenté des excuses officielles à la Première nation de Williams Lake, située dans le centre de la Colombie-Britannique, un an après la conclusion d’un règlement de 135 millions de dollars concernant la colonisation illégale des terres de son village.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a présenté des excuses, au nom du gouvernement, lors d’un événement dimanche devant le bureau de la bande de la Première Nation.

Cela fait suite à un discours émouvant – prononcé principalement dans la langue secwépemc – de l’aînée de la Première Nation Amy Sandy.

« Cette journée vient de tout le travail que nos aînés ont accompli dans le passé », a-t-elle déclaré. « J’ai levé la main à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. »

Le conseiller de la Première Nation Chris Wycotte, qui a supervisé l’ensemble du processus juridique pendant 30 ans, a décrit comment la colonie illégale a privé son peuple de foyer et de lien avec sa culture.

« Nous n’avions rien, pas même un acre », a-t-il déclaré.

Anandasangaree a déclaré que le gouvernement fédéral était déterminé à remédier aux méfaits de la colonisation.

« La dépossession et la séparation forcée des terres de Williams Lake ont eu de profondes répercussions sur vous », a déclaré le ministre en s’adressant à des dizaines de membres de la nation présents. « Le gouvernement du Canada accepte la responsabilité de cette injustice historique et exprime ses plus profonds regrets et ses sincères excuses. »

Les excuses ont été présentées près de 165 ans après le début du règlement en 1859, selon la Première Nationsur le territoire maintenant connu sous le nom de ville de Williams Lake.

Le chef de l’époque, William – qui a donné son nom à la Première Nation, à la ville et au lac voisin – a donné la permission à un colon de construire une cabane sur les terres du village. Le gouvernement colonial a ensuite réservé une partie de ces terres pour en faire une réserve indienne.

En 1861, cependant, la plupart des terres du village avaient été occupées par des colons blancs. Cela a poussé de nombreux membres des Premières Nations vers les collines voisines, avec peu de terres et aucune possibilité de cultiver.

« En 1879, le chef William a écrit que notre peuple était menacé de famine parce que ‘la terre sur laquelle mon peuple a vécu pendant 500 ans avait été prise par un homme blanc' », peut-on lire dans une fiche d’information de la nation.

Kúkpi7 Willie Sellars a déclaré que la nation enverrait des prières aux ancêtres, alors que le gouvernement fédéral présentait des excuses. (Brady Strachan/CBC)

Contestation judiciaire prolongée

En 1994, la Première Nation a lancé une bataille juridique concernant la colonie illégale, à la suite de la découverte par Wycotte de certains documents dans les archives provinciales de Victoria.

Au total, 4 000 pages de preuves étaient à la disposition de la Première Nation, y compris les lettres du chef William au gouvernement fédéral décrivant le sort de sa nation.

La Première Nation a fait valoir sa revendication par l’intermédiaire d’un processus appelé Commission des revendications indiennes, puis devant le Tribunal des revendications particulières. En 2014, le tribunal a statué que le Canada avait manqué à ses obligations envers la Première Nation en permettant son expulsion illégale de ses terres traditionnelles.

Cependant, le Canada a fait appel de la décision alors que le différend juridique s’est poursuivi pendant encore quatre ans avant que le plus haut tribunal du pays ne confirme la décision du tribunal en 2018, déclenchant trois années de négociations en vue d’un règlement des dommages-intérêts.

Les membres de la Première Nation de Williams Lake et les membres de la communauté se rassemblent pour allumer une flamme sacrée, à la suite de l’annonce de la deuxième phase de l’enquête sur le pensionnat de la mission St. Joseph, le 25 janvier 2023. (Brady Strachan/CBC)

L’année dernière, un règlement de 135 millions de dollars a été conclu, soit près du maximum de 150 millions de dollars qui aurait pu être accordé.

Les termes du règlement ont été ratifiés par les membres de la nation Peu après. Aux termes du règlement, les aînés ont droit à un paiement unique de 25 000 $, chaque membre adulte de la bande recevant 1 500 $ par an.

Des fonds ont également été placés dans une fiducie pour les moins de 18 ans du pays, et la nation prévoit également d’utiliser l’argent du règlement pour des programmes, des services et des projets d’investissement au sein de la Première Nation.