Le gouvernement fédéral prend des mesures pour exclure la Chine de l’industrie canadienne des minéraux critiques

Après un examen de sécurité nationale, le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, ordonne à trois sociétés chinoises de ressources de vendre leurs intérêts dans des sociétés canadiennes de minéraux essentiels.

La commande de Champagne intervient moins d’une semaine après qu’il a déclaré que le Canada limiterait la participation des entreprises d’État étrangères dans l’industrie.

Les minéraux et métaux critiques, tels que le lithium, le cadmium, le nickel et le cobalt, sont des composants essentiels de tout, des éoliennes et voitures électriques aux ordinateurs portables, panneaux solaires et batteries rechargeables.

La Chine est l’acteur dominant dans le raffinage et le traitement des minéraux critiques et dans la chaîne d’approvisionnement de fabrication de composants de cellules de batterie.

Mais la Chine ne produit pas beaucoup de minerais et a plutôt investi massivement dans des mines à l’étranger dans des endroits comme le Canada pour acquérir les matières premières dont elle a besoin.

Le Canada et ses alliés tentent désespérément de renverser la domination de la Chine sur le terrain et de créer une chaîne d’approvisionnement qui s’appuie sur des partenaires réputés plus stables et fiables.

Un véhicule électrique en cours de recharge à Ottawa en juillet. La fabrication de batteries de VE nécessite certains minéraux dits critiques, dont peu se trouvent en Amérique du Nord. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

“Alors que le Canada continue d’accueillir les investissements directs étrangers, nous agirons de manière décisive lorsque les investissements menacent notre sécurité nationale et nos chaînes d’approvisionnement essentielles en minéraux, tant au pays qu’à l’étranger”, a déclaré Champagne dans un communiqué écrit tard mercredi.

La Loi sur Investissement Canada soumet les investissements étrangers à un examen pour des raisons de sécurité nationale et Champagne a déclaré que les investissements miniers critiques font l’objet d’un “examen approfondi”.

Il a déclaré qu’un “processus d’examen de la sécurité nationale en plusieurs étapes” par les agences de sécurité nationale et de renseignement a conclu que trois sociétés doivent se départir de leurs participations dans des sociétés minières essentielles canadiennes.

L’ordonnance oblige Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources à vendre son investissement dans Power Metals Corp., basée à Vancouver, qui a des projets d’exploration pour le lithium, le césium et le tantale dans le nord de l’Ontario.

Chengze Lithium International Ltd. doit céder ses intérêts dans Lithium Chile Inc., une société dont le siège social est à Calgary et qui compte plus d’une douzaine de projets de lithium en cours au Chili.

Et Zangge Mining Investment reçoit l’ordre de vendre son investissement dans Ultra Lithium Inc., une société de développement de ressources basée à Vancouver avec des projets de lithium et d’or au Canada et en Argentine.

Le Canada et les États-Unis ont tous deux identifié des dizaines de minéraux et de métaux qu’ils jugent essentiels à leur réussite économique future.

Ils soulignent l’instabilité créée par la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie pour le pétrole et le gaz après l’invasion russe en Ukraine l’hiver dernier, et les tensions croissantes avec la Chine comme raisons de garantir que les chaînes d’approvisionnement reposent principalement entre les mains d’amis et d’alliés.

En juin, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, l’a qualifié de “soutien d’amis” lors d’un voyage à Ottawa.

“Ainsi, la délocalisation d’amis est l’idée que les pays qui épousent un ensemble commun de valeurs sur le commerce international, la conduite dans l’économie mondiale, devraient commercer et obtenir les avantages du commerce afin que nous ayons plusieurs sources d’approvisionnement et que nous ne dépendions pas excessivement de l’approvisionnement critique. marchandises en provenance de pays où nous avons des préoccupations géopolitiques », a déclaré Yellen.

Les nouvelles règles pour les investissements miniers critiques annoncées par Champagne la semaine dernière signifient que les investissements des entreprises publiques ne seront approuvés qu’à titre “exceptionnel” et s’appliqueront aux investissements de toute taille, des petites participations aux rachats purs et simples.

Cela touchera tout, de l’exploration et du développement à l’exploitation minière, au raffinage et au traitement.