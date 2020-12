WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a poursuivi Walmart, alléguant que la société avait illégalement distribué des substances contrôlées par l’intermédiaire de ses pharmacies, contribuant à alimenter la crise des opioïdes en Amérique.

La plainte civile déposée mardi souligne le rôle que les pharmacies de Walmart ont pu jouer dans la crise en remplissant les ordonnances d’opioïdes et en distribuant illégalement des substances contrôlées aux pharmacies au plus fort de la crise des opioïdes. Walmart exploite plus de 5 000 pharmacies dans ses magasins à travers le pays.

Le ministère de la Justice allègue que Walmart a violé la loi fédérale en vendant des milliers d’ordonnances de substances contrôlées que ses pharmaciens «savaient invalides», a déclaré Jeffrey Clark, le procureur général adjoint par intérim en charge de la division civile du ministère de la Justice.

La loi fédérale obligeait Walmart à détecter les commandes suspectes de substances contrôlées et à les signaler à la Drug Enforcement Administration, mais les procureurs accusent la société de ne pas l’avoir fait.

«Walmart savait que ses centres de distribution utilisaient un système inadéquat pour détecter et signaler les commandes suspectes», a déclaré Jason Dunn, l’avocat américain du Colorado. «En raison de ce système inadéquat, pendant des années, Walmart n’a signalé pratiquement aucune commande suspecte. En d’autres termes, les pharmacies de Walmart ont commandé des opioïdes d’une manière essentiellement non surveillée et non réglementée. »

Le procès de 160 pages allègue que Walmart a rendu difficile pour ses pharmaciens de suivre les règles, leur faisant «une énorme pression» pour qu’ils remplissent un volume élevé d’ordonnances le plus rapidement possible, tout en leur refusant le pouvoir de refuser catégoriquement. pour remplir les ordonnances émises par des prescripteurs dont les pharmaciens savaient qu’ils délivraient continuellement des ordonnances invalides invalides.

Walmart a riposté dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’Associated Press, affirmant que l’enquête du ministère de la Justice était «entachée de violations historiques de l’éthique». Il a déclaré que «le procès invente une théorie juridique qui oblige illégalement les pharmaciens à s’interposer entre les patients et leurs médecins, et est truffé d’inexactitudes factuelles et de documents triés sur le volet sortis de leur contexte. «

Walmart a noté qu’il a toujours habilité ses pharmaciens à refuser de remplir les ordonnances d’opioïdes problématiques, et a déclaré qu’ils refusaient de remplir des centaines de milliers de ces ordonnances. Walmart a également noté qu’il avait envoyé à la Drug Enforcement Administration des dizaines de milliers de pistes d’enquête et avait empêché des milliers de médecins douteux de faire exécuter leurs ordonnances d’opioïdes dans ses pharmacies.

AP a rapporté la nouvelle du procès avant l’annonce publique du ministère de la Justice, citant une personne qui ne pouvait pas discuter publiquement de la question avant le déménagement annoncé. La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Le procès du ministère de la Justice intervient près de deux mois après que Walmart a déposé sa propre action préventive contre le ministère de la Justice, le procureur général William Barr et la Drug Enforcement Administration.

Dans son procès, Walmart a déclaré que l’enquête du ministère de la Justice – lancée en 2016 – avait identifié des centaines de médecins qui avaient rédigé des ordonnances problématiques que les pharmaciens de Walmart n’auraient pas dû remplir. Mais le procès a accusé près de 70% des médecins d’avoir toujours des enregistrements actifs auprès de la DEA.

«Blâmer les pharmaciens de ne pas remettre en question les mêmes médecins approuvés par la Drug Enforcement Administration (DEA) pour prescrire des opioïdes est une tentative transparente de rejeter le blâme sur les échecs bien documentés de la DEA en empêchant les mauvais médecins de prescrire des opioïdes en premier lieu», la société dit dans sa déclaration.

Le procès de Walmart a allégué que le gouvernement lui reprochait le manque de politiques réglementaires et d’application pour endiguer la crise. L’entreprise demande à un juge fédéral de déclarer que la poursuite du gouvernement n’a aucun fondement pour demander des dommages-intérêts civils. Cette poursuite est toujours en cours.

L’enquête initiale a fait l’objet d’un article sur ProPublica publié en mars. ProPublica a rapporté que Joe Brown, alors procureur américain du bureau du district oriental du Texas, avait passé des années à intenter une action pénale contre Walmart pour ses pratiques de prescription d’opioïdes, pour ensuite l’avoir bloqué après que les avocats du géant de la vente au détail aient fait appel à de hauts responsables du ministère de la Justice.

Deux mois plus tard, Brown a démissionné. Il n’a pas donné de raison pour son départ, sauf pour dire qu’il «recherchait des opportunités dans les secteurs privé et public». Brown est entré en pratique privée dans la région de Dallas.