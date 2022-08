Le gouvernement fédéral pourrait perdre 197 milliards de dollars sur les prêts étudiants: chien de garde

Les autres changements apportés au système fédéral de prêts aux étudiants qui sont susceptibles d’augmenter les coûts comprennent la suspension des activités de recouvrement, une autre mesure d’allégement liée à la pandémie et des estimations révisées du montant que les emprunteurs rembourseront leurs dettes.

“Il y a eu plusieurs changements dans les programmes fédéraux de prêts aux étudiants, y compris la suspension des paiements et l’exonération des intérêts, qui ont augmenté le coût du programme, le faisant passer d’un profit à une perte”, a déclaré Kantrowitz.

Une grande partie des coûts supplémentaires provient de la pause de l’ère pandémique sur la plupart des paiements de prêts étudiants fédéraux d’abord promulguée sous l’administration Trump, puis poursuivie par le président Joe Biden. En conséquence, la plupart des emprunteurs fédéraux n’ont pas remboursé leur dette depuis plus de deux ans et aucun intérêt ne s’est accumulé sur leur solde entre-temps.

L’analyse du GAO a révélé que les prêts consentis entre 1997 et 2021 devraient coûter au gouvernement près de 9 dollars pour chaque tranche de 100 dollars déboursés. C’est une grande différence par rapport à l’attente du gouvernement selon laquelle les prêts généreraient 6 $ pour chaque 100 $ prêtés.

Avant la pandémie, alors que l’économie américaine connaissait l’une de ses périodes les plus saines, des problèmes affligeaient encore le système fédéral de prêts aux étudiants.

Plus de 40 millions d’Américains étaient endettés pour leur éducation, devant un montant cumulé de 1,7 billion de dollars, un solde qui dépasse de loin l’encours de la carte de crédit ou de la dette automobile. Soldes moyens des prêts à l’obtention du diplôme ont triplé depuis 1980, passant d’environ 12 000 $ à plus de 30 000 $ aujourd’hui.

Un quart des emprunteurs – soit plus de 10 millions de personnes – étaient en souffrance ou en défaut. Ces chiffres sinistres ont conduit à des comparaisons avec la crise hypothécaire de 2008.

L’administration Biden envisage actuellement d’annuler une partie de la dette étudiante et, plus récemment, elle aurait penché vers 10 000 $ d’allègement pour la plupart des emprunteurs. Le prix d’une telle décision dépendrait des petits caractères, mais pourrait coûter encore plus cher au gouvernement 321 milliards de dollars.