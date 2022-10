Le gouvernement fédéral pense que les preuves étayent les taxes et les frais d’armes à feu

Les agents fédéraux pensent qu’ils ont suffisamment de preuves pour soutenir l’inculpation de Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, de crimes fiscaux et de fausse déclaration en rapport avec l’achat d’une arme à feu, Le Washington Post a rapporté jeudi.

Dans une déclaration à NBC News, Chris Clark, l’avocat de Hunter Biden, a déclaré: “C’est un crime fédéral pour un agent fédéral de divulguer des informations sur une enquête du Grand Jury comme celle-ci. Tout agent que vous citez comme source dans votre article apparemment a commis un tel crime. Nous nous attendons à ce que le ministère de la Justice enquête avec diligence et poursuive ces mauvais acteurs.

“Comme il est approprié et légalement requis, nous pensons que les procureurs dans cette affaire évaluent avec diligence et minutie non seulement les preuves fournies par les agents, mais également tous les autres témoins dans cette affaire, y compris les témoins de la défense”, a déclaré Clark. “C’est le travail des procureurs. Ils ne devraient pas être mis sous pression, précipités ou critiqués pour avoir fait leur travail.”

Hunter a révélé fin 2020 que Weiss menait une enquête criminelle sur ses affaires fiscales.

Le Post dans son rapport a noté que l’accusation potentielle liée aux armes à feu découle de l’achat d’une arme de poing par Hunter en octobre 2018, ce qui l’obligeait à remplir un formulaire fédéral lui demandant s’il était un utilisateur ou une dépendance aux stupéfiants. Hunter a répondu “non” à cette question, bien qu’il soit un consommateur de crack à l’époque, selon un livre qu’il a écrit plus tard.

