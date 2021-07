Le gouvernement fédéral paiera des millions pour créer une base de données pour les preuves des émeutes du Capitole – médias – RT USA News

L’effort pour poursuivre les émeutiers est devenu coûteux, car le gouvernement fédéral dépense maintenant plus de 6 millions de dollars à une entreprise pour compiler une base de données d’images et de documents liés à l’événement du 6 janvier.

Le ministère de la Justice verse les 6,1 millions de dollars à Deloitte Financial Advisory Services, qui rassemblera des vidéos, des photos, des publications sur les réseaux sociaux et d’autres documents liés à l’émeute du Capitole dans une base de données pour l’accusation, a rapporté Politico.

Les informations recueillies seront également destinées aux avocats de la défense des centaines de personnes poursuivies, car les preuves devront éventuellement leur être remises. Les procureurs ont déclaré qu’il s’agissait de la plus grande enquête criminelle de l’histoire des États-Unis, ce qui rend difficile le moment de remettre les preuves.

Deloitte Financial Advisory Services est décrit comme un « fournisseur d’assistance en matière de litige avec une vaste expérience dans la fourniture de services technologiques complexes en matière de litige », par les procureurs. Le contrat attribué pour la première fois à Deloitte le mois dernier fait partie d’un budget ministériel plus important de 1,5 milliard de dollars réservé aux dépenses de soutien aux litiges liés aux technologies de l’information.





Les procureurs américains adjoints Nadia Moore et William Dreher ont écrit dans la soumission officielle pour le travail de l’entrepreneur qu’en raison de la « volume de matériaux », une aide extérieure était nécessaire dans les efforts du gouvernement. Jusqu’à ce que la base de données soit établie, de nombreux cas seront bloqués et retardés dans le système judiciaire.

« Le gouvernement s’efforce de fournir une quantité sans précédent de documents dans le format le plus complet et le plus utilisable aux avocats de la défense », Moore et Dreher ont dit.

Selon un dossier déposé cette semaine, il y a une énorme quantité de données à passer au crible, y compris plus d’un million de publications sur les réseaux sociaux et des milliers de citations à comparaître devant un grand jury. Les avocats de la défense de certains clients ont lancé l’idée d’embaucher leurs propres sous-traitants pour aider à organiser les données.

Les données sur les contrats citées dans un rapport de Politico indiquent que Deloitte pourrait finir par gagner jusqu’à 26 millions de dollars pour leurs efforts.

