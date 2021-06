Le gouvernement fédéral ouvre une enquête sur les subventions de financement de la santé aux États-Unis au milieu d’un scandale de plus de 800 000 $ envoyé au laboratoire de « fuite » de Wuhan Covid

Un chien de garde FÉDÉRAL enquête sur les National Institutes of Health après qu’il a été révélé que l’organisation avait versé plus de 800 000 $ en financement au laboratoire chinois d’où le coronavirus serait originaire.

Le chien de garde « procédera à un audit approfondi pour examiner comment le NIH a contrôlé les subventions sélectionnées », selon la porte-parole de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux, Tesia Williams.

Un chien de garde fédéral ouvre une enquête sur les fonds américains accordés au laboratoire de Wuhan où le coronavirus serait originaire Crédit : AFP

Williams a déclaré que le HHS-OIG a mené une enquête initiale sur le NIH qui a jugé l’enquête nécessaire.

« Nous partageons les préoccupations des parties prenantes concernant la conformité et la surveillance des fonds de subvention du NIH », a déclaré Williams selon le New York Post.

« Nous surveillons ce problème depuis un certain temps et le considérons comme une question hautement prioritaire qui peut constituer une menace pour l’intégrité du programme de subventions du NIH. »

« Sur la base de nos recherches et analyses préliminaires, le HHS-OIG a décidé de mener un audit approfondi examinant comment le NIH a surveillé les subventions sélectionnées et comment les bénéficiaires et les sous-bénéficiaires ont utilisé et géré les fonds fédéraux entre les années 2014 et 2021. »

Anthony Fauci a précédemment déformé le nombre de fonds qui sont allés au laboratoire Crédit : AP

Le HHS-OIG étudiera comment l’association à but non lucratif EcoHealth Alliance a reçu 3,75 millions de dollars de subventions du NIH pour mener une étude intitulée « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus des chauves-souris ».

Plus de 826 000 $ de ces fonds ont été versés à l’Institut de virologie de Wuhan en tant que sous-subvention entre 2014 et 2019.

Le groupe Judicial Watch a récemment découvert que le laboratoire devait recevoir environ 1,5 million de dollars d’EcoHealth en fonds fédéraux de 2014 à 2025.

Le principal expert national en maladies infectieuses, Anthony Fauci, avait précédemment sous-estimé combien les États-Unis envoyaient au laboratoire de Wuhan.

Il a déclaré lors d’un témoignage du sous-comité des crédits de la Chambre le mois dernier que le montant accordé par EcoHealth au laboratoire « était d’environ 600 000 $ sur une période de cinq ans, donc c’était un montant modeste ».

Les e-mails publiés par Fauci montrent qu’au lieu de cela, les États-Unis ont envoyé 826 000 $ au laboratoire de Wuhan, plus de 200 000 $ de plus que ce que Fauci avait réclamé au Sénat.

Maintenant, le médecin fait face à de nouvelles critiques étant donné sa minimisation des fonds.

« Ces nouveaux documents montrent que le financement de l’Institut de Wuhan était supérieur à ce que le public avait dit », a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton.