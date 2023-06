Le gouvernement fédéral ouvre la voie aux villes et aux organisations à but non lucratif pour obtenir des crédits d’impôt IRA

Traditionnellement, les États, les territoires, les tribus, les gouvernements locaux et les organisations à but non lucratif n’ont pas été éligibles aux crédits d’impôt, car ils ne tirent pas de bénéfices desquels déduire la valeur d’un crédit d’impôt.

Au cours des 10 mois qui ont suivi l’adoption de l’IRA, les entreprises du secteur privé ont annoncé plus de 107 milliards de dollars de nouveaux investissements dans les énergies propres, Jean Podesta conseiller principal du président pour l’innovation et la mise en œuvre des énergies propres, a déclaré mardi lors d’un appel avec des journalistes.

Mercredi, les agences fédérales ont ouvert la voie aux gouvernements des États, des villes et des collectivités locales et à d’autres entités à but non lucratif pour rejoindre le secteur privé en accédant aux crédits d’impôt lucratifs inclus dans le projet de loi historique sur le climat de l’administration Biden.

Par exemple, les nouvelles directives permettront aux écoles d’acheter des bus électriques, d’aider les écoles à se moderniser et d’ajouter des panneaux solaires sur les toits de leurs bâtiments, et d’aider les coopératives énergétiques rurales à investir dans les énergies renouvelables.

« Cela aidera les hôpitaux à but non lucratif, les lieux de culte, les organisations à but non lucratif et caritatives, et bien d’autres, à réduire leur propre consommation d’énergie et à économiser de l’argent afin qu’ils puissent dépenser plus pour leur mission », a déclaré Podesta.

Le Trésor et l’IRS ont également publié des directives sur l’application spécifique d’un autre élément de l’IRA qui semble bancal mais très important – ce qu’on appelle la « transférabilité ».

Dans certains cas, les entreprises à but lucratif ne paient pas une facture fiscale suffisante pour profiter pleinement d’un crédit d’impôt auquel elles auraient autrement droit. La transférabilité permet à ces entreprises de vendre leur crédit d’impôt à un tiers afin d’avoir accès à sa pleine valeur de rachat.

Pris ensemble, les deux éléments d’orientation devraient graisser le volant de l’investissement dans les technologies climatiques déjà stimulé par la loi sur la réduction de l’inflation.

Ils « accéléreront considérablement le déploiement, amèneront de nombreux gouvernements et organisations à but non lucratif à la table pour la première fois et permettront aux entreprises à la pointe de l’énergie propre de bénéficier plus facilement des crédits ». Wally Adeyemosous-secrétaire au Trésor, a déclaré aux journalistes mardi.

« Les projets et les usines de fabrication seront construits plus rapidement et à moindre coût grâce à ces crédits, et davantage de communautés bénéficieront de la croissance de l’économie de l’énergie propre », a déclaré Adeyemo aux journalistes.

Entre autres choses, les nouvelles règles de l’IRA aideront les plus de 900 coopératives électriques rurales qui fournissent de l’électricité à 32 millions d’Américains dans certaines des régions les plus reculées des États-Unis, a déclaré Adeyemo.

Les changements, dans un exemple, aideront le chapitre de Baltimore de Ville de Refugeune association confessionnelle à but non lucratif desservant des quartiers où près de 40 % des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté fédéral, paie pour son propre système solaire et de stockage d’énergie.

« La nouvelle option de paiement direct signifie que City of Refuge sera propriétaire de ce projet, la valeur totale du crédit d’impôt solaire leur sera directement versée », a déclaré Michelle Moore, PDG de Groundswellune organisation à but non lucratif qui renforce l’énergie communautaire à Washington, DC, dans le Maryland, dans l’Illinois, en Géorgie et dans le nord de l’État de New York.

« Et les économies sur la facture d’électricité à long terme qui en résultent signifient que City of Refuge disposera de plus d’argent pour la mission afin de soutenir les programmes de santé, d’alimentation, de logement et de formation professionnelle qu’ils proposent à leurs voisins de Baltimore », a déclaré Moore aux journalistes lors de l’appel de mardi.

C’est la première fois que des entités exonérées d’impôt ont pu profiter de ce type de dispositions fiscales, de sorte que de hauts responsables de l’administration ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de quantifier exactement le montant d’investissement que cela impliquerait.