Le gouvernement fédéral n’est pas amusé par les jeux de mots sur les panneaux routiers

Si vous appréciez occasionnellement les panneaux routiers sauvages vous invitant à « Campez dans les bois, pas sur la voie de gauche », malheureusement, vous devrez faire plaisanter votre père ailleurs. La Federal Highway Administration (qui fait partie du ministère des Transports) s’est demandé si les panneaux d’affichage électroniques de sécurité sur les autoroutes avec des messages ridicules sont appropriés, et selon le le journal Wall Street , ils ne les trouvent pas si drôles que ça. Les nouvelles directives de l’agence éliminent progressivement les rimes, les jeux de mots et les références à la culture pop utilisés sur les panneaux à messages variables (VMS) destinés à transmettre des mises à jour routières et des rappels de sécurité saisonniers. Certains États sont connus pour pimenter les VMS avec des références régionales et des jeux de mots, dans l’espoir d’attirer l’attention des conducteurs.

“Vous ne voulez pas être largement provocateur”, a déclaré Sam Cole, responsable des communications de sécurité du Colorado DOT, qui est à l’origine des messages amusants de son département. “Vous voulez être mémorable et vous voulez générer une conversation à la table du dîner en famille.” Un panneau plutôt provocateur, indiquant « Sortez la tête de vos applications », a reçu des plaintes pour être trop grossier. Les conducteurs n’aiment pas non plus lorsque les références à la culture pop sont trop obscures, alors que dans d’autres cas, les panneaux sont si bons que les conducteurs s’arrêtent pour prendre des photos avec eux. Interne du milieu des affaires a quelques exemples inclus dans les nouvelles directives de l’agence, comme « Pas de téléphone portable par le conducteur » et « La loi de l’État attache la ceinture de sécurité », qui font le travail, mais sont un peu confuses grammaticalement, avec un texte écrit par l’IA. ambiance.

Les nouvelles lignes directrices, qui doivent être adoptées dans les deux prochaines années, en décevront certains. BI note que le DOT de l’Arizona organise chaque année un concours de messages sur la sécurité routière, permettant aux résidents de s’amuser. L’année dernière, 3 700 personnes ont soumis des idées, et les gagnants ont remporté la couronne : “Je ne suis qu’un panneau demandant au conducteur d’utiliser ses clignotants” et “Les ceintures de sécurité passent toujours le contrôle vibratoire”. D’autres messages d’État amusants sont diffusés de façon saisonnière, comme « Driving Basted is for Turkeys » pendant la ruée vers Thanksgiving, tandis que certains se penchent sur un angle local. Bien qu’au moins une étude s’accorde sur le fait que les messages sont plus distrayants qu’utiles, le professeur de génie civil et environnemental Tripp Shealy déclare au Journal il était difficile de mesurer leur efficacité, mais il est pour eux.

Voici quelques notables ringards :

“Changer de voie ? Utilisez Yah Blinkah” (dans le Massachusetts, bien sûr)

“Ralentissez, ce n’est pas une route de tonnerre” (Un clin d’œil au patron du New Jersey)

« Accrochez-vous à vos fesses, aidez à prévenir les incendies de forêt » (New Jersey)

« Vous visitez la belle-famille ? Ralentissez, arrivez tard » (Ohio, selon le Conduire)

“Ne conduisez pas Star Spangled Hammered” (Pennsylvanie)

“Ne soyez pas un grincheux, laissez-les fusionner” (New Jersey à Noël)

