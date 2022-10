Le gouvernement fédéral ne parvient pas à protéger les espèces aquatiques : rapport

Pêches et Océans Canada ne parvient pas à protéger les espèces aquatiques en voie de disparition, selon un nouveau rapport déposé mardi à la Chambre des communes.

Les rapports d’automne 2022 du commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry DeMarco, ont révélé un personnel insuffisant, des lacunes dans les connaissances et un parti pris contre les espèces à valeur commerciale au sein du ministère.

“Un parti pris contre la protection des espèces à valeur commerciale en vertu de la Loi sur les espèces en péril, des retards importants dans l’inscription des espèces à protéger, des lacunes dans les connaissances sur les espèces et une capacité d’application limitée ont tous des effets néfastes sur les écosystèmes et les communautés”, a déclaré DeMarco dans un communiqué de presse.

Le rapport indique que Pêches et Océans Canada n’a pas assez de personnel pour faire appliquer les lois visant à protéger les espèces en péril.

Le rapport d’audit a également reproché à Pêches et Océans Canada d’avoir tardé à inscrire une espèce en voie de disparition. Il a révélé que le ministère mettait en moyenne plus de trois ans et demi pour inscrire une espèce en péril – et dans certains cas beaucoup plus longtemps.

En outre, le rapport indique que les conseils du ministère sur l’opportunité de considérer une espèce en voie de disparition n’étaient souvent pas fondés sur la science ou des preuves.

“L’avis d’inscription du ministère n’était pas clairement ou suffisamment fondé sur des informations scientifiques et d’autres évaluations à l’appui”, indique le rapport.

Plus d’informations nécessaires sur les plans de protection de la faune

Dans un autre audit publié mardi, DeMarco a déclaré que plusieurs ministères, dont Environnement et Changement climatique Canada, ne fournissent pas suffisamment d’informations sur la manière dont ils prévoient de protéger la faune canadienne.

« Des actions mesurables et des rapports clairs sur les progrès sont importants pour indiquer au Parlement et aux Canadiens si le Canada respecte ses engagements en matière de biodiversité », a déclaré DeMarco dans un communiqué de presse.

“Les rapports sont importants, mais les résultats sont ce qui compte vraiment. Malheureusement, à cet égard, le tableau n’est pas positif.”

Au cours des huit dernières années, a déclaré DeMarco, les résultats ont stagné “bien en deçà” de l’objectif de rétablissement des espèces en péril.

Un autre rapport du commissaire a donné au gouvernement des notes élevées pour sa gestion des déchets radioactifs au Canada.