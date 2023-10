Le gouvernement fédéral ne dit pas qui, selon lui, était derrière l’explosion d’un hôpital à Gaza

Le gouvernement fédéral libéral a éludé les questions mercredi sur la responsabilité, selon Ottawa, de l’explosion d’un hôpital à Gaza qui pourrait avoir tué ou mutilé des centaines de personnes dans le territoire palestinien.

Le Hamas a imputé l’explosion à l’hôpital arabe Ahli, un établissement géré par l’Église anglicane dans la ville de Gaza, à une frappe aérienne israélienne.

L’armée israélienne a déclaré qu’une roquette ratée lancée par d’autres militants palestiniens était à l’origine de l’explosion.

Les images recueillies par BBC News montrent que l’hôpital est toujours debout après l’explosion, mais il y a des fenêtres explosées, un petit cratère dans le trottoir près du site et des véhicules incendiés et renversés à proximité.

Un journaliste de la BBC présent sur place a déclaré que les secouristes avaient passé la matinée à rassembler les parties du corps des défunts.

Il existe des rapports contradictoires sur le nombre de personnes décédées dans l’explosion.

S’exprimant mercredi lors d’une visite en temps de guerre en Israël, le président américain Joe Biden a déclaré que les données de son ministère de la Défense montraient que l’explosion n’était probablement pas causée par une frappe aérienne israélienne.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux affirmant qu’une analyse des « images aériennes, des interceptions et des informations de source ouverte » montrait qu’Israël n’était pas derrière l’attaque.

Les États-Unis « continuent de recueillir des preuves », a déclaré le porte-parole.

« D’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas par vous », a déclaré Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

REGARDER : Biden « profondément attristé et indigné » par l’explosion d’un hôpital à Gaza Biden « profondément attristé et indigné » par l’explosion d’un hôpital à Gaza Vidéo en vedetteLe président américain Joe Biden, qui était à Tel Aviv aux côtés du Premier ministre israélien, a déclaré mercredi que « d’après ce que j’ai vu » à propos de l’explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza, « il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, et non pas par l’autre équipe ». toi.’

Mercredi, lors de la période des questions à la Chambre des communes, le chef conservateur Pierre Poilievre a demandé si le gouvernement acceptait la déclaration de Biden sur la cause de l’explosion de l’hôpital.

« Est-il d’accord que le missile incriminé provenait de terroristes à Gaza ? » » a demandé Poilievre à Trudeau, qui n’était pas aux Communes.

« Notre gouvernement a condamné sans équivoque les attaques terroristes du Hamas contre des citoyens israéliens. Nous sommes également catégoriques sur le fait que les attaques contre des civils sont erronées. Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international. Nos pensées vont aux victimes palestiniennes innocentes qui sont mortes. à la suite de cette attaque », a déclaré la leader parlementaire du gouvernement, Karina Gould.

Gould n’a pas reconnu les commentaires de Biden selon lesquels « l’autre équipe » était responsable.

La leader du gouvernement à la Chambre des communes, Karina Gould, se lève pendant la période des questions le 18 octobre 2023. (Justin Tang/Presse Canadienne)

La députée conservatrice Melissa Lantsman, chef adjointe du parti, a ensuite demandé si « les relations avec nos alliés les plus proches, nos partenaires des Five Eyes, sont si endommagées » que les États-Unis n’ont pas partagé leurs conclusions préliminaires sur l’explosion avec le Canada.

« La situation à Gaza est une tragédie. La perte de vies palestiniennes est absolument horrible. C’est un acte impensable et il est impératif que les Palestiniens innocents soient protégés et que le droit international soit respecté », a déclaré la députée libérale Pam Damoff, secrétaire parlementaire chargée des affaires consulaires. , a déclaré en réponse.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré mardi que l’explosion à l’hôpital de Gaza était « absolument inacceptable ». S’exprimant en français, il a déclaré aux journalistes qu' »il n’est pas légal » de bombarder un hôpital.

L’hôpital arabe Ahli a servi de refuge aux Palestiniens fuyant les violences dans le territoire contrôlé par le Hamas.

L’archevêque Hosam Naoum, qui dirige la province anglicane qui comprend le diocèse épiscopal de Jérusalem, a qualifié l’explosion de « crime contre l’humanité ».

Naoum a déclaré que les Palestiniens campaient dans la cour de l’hôpital lorsque l’explosion s’est produite.

« Nous appelons toutes les parties : cette guerre doit prendre fin », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec d’autres dirigeants chrétiens de la région.

Naoum a déclaré que l’hôpital était fermé pendant que les autorités s’occupaient des morts et des blessés. Il a refusé de spéculer sur l’identité de l’auteur de l’explosion.

Des Palestiniens transportent leurs affaires alors qu’ils quittent l’hôpital al-Ahli, qu’ils utilisaient comme abri, dans la ville de Gaza, le 18 octobre 2023. (Abed Khaled/AP)

Le député libéral du Québec, Sameer Zuberi, a déclaré aux journalistes que le monde doit reconnaître la souffrance des Palestiniens.

« La boucherie, c’est ce qu’elle est », a-t-il déclaré.

Pointant vers Chiffres de l’ONU qui suggèrent qu’environ 4 200 personnes sont mortes jusqu’à présent dans le conflit – environ 2 800 à Gaza et 1 400 en Israël – Zuberi a déclaré : « nous devons faire en sorte que cela cesse. Ce n’est pas acceptable ».

« Les bombardements tombent sur la tête des bébés, des personnes âgées, des femmes et des enfants, des garçons et des filles et, oui, des adultes innocents qui sont à la fois des hommes et des femmes », a déclaré Zuberi. « Nous devons le reconnaître. »

Zuberi a déclaré qu’il était un ancien soldat des Forces armées canadiennes qui avait suivi une formation sur la Convention de Genève, le droit humanitaire international qui régit les conflits armés.

« Si j’étais derrière un canon d’artillerie et que je savais que cela allait s’abattre sur les hôpitaux et les écoles, je n’appuierais pas sur la gâchette », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement libéral devrait faire pression en faveur d’un cessez-le-feu, Zuberi a répondu que ce n’était pas à lui de prendre cette décision.

Le député libéral de Pierrefonds-Dollard Sameer Zuberi prend la parole lors d’une conférence de presse à Ottawa. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, appelle à un cessez-le-feu entre Israël, le Hamas et d’autres groupes palestiniens.

« Il s’agit de faire preuve de compassion et de reconnaître le terrible bilan humain de la violence continue », a-t-il déclaré. « Le bilan est que des innocents perdent la vie.

« Nous pensons que la seule voie vers la paix est de garantir la libération des otages et l’instauration d’un cessez-le-feu. »

Israël a invoqué son droit de légitime défense après que des militants liés au Hamas ont mené une attaque brutale contre des civils israéliens sans méfiance le 7 octobre.

La position du gouvernement libéral est qu’Israël a le droit légitime de se défendre contre la violence du Hamas.